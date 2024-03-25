Курганский экс-силовик вышел на пенсию и добился выплат от УМВД

Экс-начальник отдела СУ УМВД по г. Кургану подал иск к управлению после выхода на пенсию. Мужчина не досчитался выплат и обратился в суд, который встал на его сторону. Информация о споре содержится в системе ГАС «Правосудие».
«Гражданские дела — первая инстанция. Дела об оплате труда, невыплаченной заработной плате, других выплатах. Ответчик — УМВД России по Курганской области, УМВД РФ по г. Кургану», — говорится в картотеке горсуда. Истцом выступил подполковник в отставке, ранее возглавлявший отдел по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Иск был удовлетворен частично.
Бывший полицейский следователь решил судиться после того, как недосчитался в итоговой расчетке единовременной денежной выплаты и компенсации за вещевое довольствие. Помимо этих выплат он требовал компенсации за несовременные выплаты по данным пунктам и возместить ему моральный ущерб.
Суд согласился практически со всеми требованиями бывшего силовика. УМВД по г. Кургану обязали выдать подполковнику в отставке все выплаты и компенсации. Исключение составил лишь моральный ущерб, требуемый размер которого был снижен.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший сотрудник УФСИН добился выплаты в размере 130 тысяч рублей. Их он получил за вынужденный прогул, когда был отстранен от службы из-за уголовного следствия.
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