25 марта 2024

Курганский экс-силовик вышел на пенсию и добился выплат от УМВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, погоны, подполковник, полиция
Бывший подполковник МВД выиграл суд по выплатам Фото:
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Споры курганских силовых ведомств с сотрудниками

Экс-начальник отдела СУ УМВД по г. Кургану подал иск к управлению после выхода на пенсию. Мужчина не досчитался выплат и обратился в суд, который встал на его сторону. Информация о споре содержится в системе ГАС «Правосудие».

«Гражданские дела — первая инстанция. Дела об оплате труда, невыплаченной заработной плате, других выплатах. Ответчик — УМВД России по Курганской области, УМВД РФ по г. Кургану», — говорится в картотеке горсуда. Истцом выступил подполковник в отставке, ранее возглавлявший отдел по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Иск был удовлетворен частично.

Бывший полицейский следователь решил судиться после того, как недосчитался в итоговой расчетке единовременной денежной выплаты и компенсации за вещевое довольствие. Помимо этих выплат он требовал компенсации за несовременные выплаты по данным пунктам и возместить ему моральный ущерб.

Суд согласился практически со всеми требованиями бывшего силовика. УМВД по г. Кургану обязали выдать подполковнику в отставке все выплаты и компенсации. Исключение составил лишь моральный ущерб, требуемый размер которого был снижен.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший сотрудник УФСИН добился выплаты в размере 130 тысяч рублей. Их он получил за вынужденный прогул, когда был отстранен от службы из-за уголовного следствия.

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Экс-начальник отдела СУ УМВД по г. Кургану подал иск к управлению после выхода на пенсию. Мужчина не досчитался выплат и обратился в суд, который встал на его сторону. Информация о споре содержится в системе ГАС «Правосудие». «Гражданские дела — первая инстанция. Дела об оплате труда, невыплаченной заработной плате, других выплатах. Ответчик — УМВД России по Курганской области, УМВД РФ по г. Кургану», — говорится в картотеке горсуда. Истцом выступил подполковник в отставке, ранее возглавлявший отдел по расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Иск был удовлетворен частично. Бывший полицейский следователь решил судиться после того, как недосчитался в итоговой расчетке единовременной денежной выплаты и компенсации за вещевое довольствие. Помимо этих выплат он требовал компенсации за несовременные выплаты по данным пунктам и возместить ему моральный ущерб. Суд согласился практически со всеми требованиями бывшего силовика. УМВД по г. Кургану обязали выдать подполковнику в отставке все выплаты и компенсации. Исключение составил лишь моральный ущерб, требуемый размер которого был снижен. Ранее URA.RU сообщало, что бывший сотрудник УФСИН добился выплаты в размере 130 тысяч рублей. Их он получил за вынужденный прогул, когда был отстранен от службы из-за уголовного следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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