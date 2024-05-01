В Тюменской области простились с контрактником, погибшим во время СВО

02 мая 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Уватском районе (Тюменская область) простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «В Уватском районе простились с участником специальной военной операции, патриотом, защитником Отечества, отдавшим жизнь за свободу и достоинство людей, за мир без нацизма — Денисом Садовским. <…> Денис Александрович заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в октябре 2023 года», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Известно, что мужчину воспитывали бабушка и дедушка. После окончания школы он получил специальность столяр-краснодеревщик. Прощание прошло 1 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уватском районе (Тюменская область) простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «В Уватском районе простились с участником специальной военной операции, патриотом, защитником Отечества, отдавшим жизнь за свободу и достоинство людей, за мир без нацизма — Денисом Садовским. <…> Денис Александрович заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в октябре 2023 года», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Известно, что мужчину воспитывали бабушка и дедушка. После окончания школы он получил специальность столяр-краснодеревщик. Прощание прошло 1 мая.