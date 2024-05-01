01 мая 2024

В Тюменской области простились с контрактником, погибшим во время СВО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Уватском районе (Тюменская область) простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В Уватском районе простились с участником специальной военной операции, патриотом, защитником Отечества, отдавшим жизнь за свободу и достоинство людей, за мир без нацизма — Денисом Садовским. <…> Денис Александрович заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в октябре 2023 года», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что мужчину воспитывали бабушка и дедушка. После окончания школы он получил специальность столяр-краснодеревщик. Прощание прошло 1 мая.

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В Уватском районе (Тюменская область) простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «В Уватском районе простились с участником специальной военной операции, патриотом, защитником Отечества, отдавшим жизнь за свободу и достоинство людей, за мир без нацизма — Денисом Садовским. <…> Денис Александрович заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в октябре 2023 года», — сообщили в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Известно, что мужчину воспитывали бабушка и дедушка. После окончания школы он получил специальность столяр-краснодеревщик. Прощание прошло 1 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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