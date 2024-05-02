Свердловский завод поможет семье скончавшейся родственницы актрисы Пожарской

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Светлана Тронева скончалась в одной из клиник Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Руководство Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) окажет поддержку семье скончавшейся в екатеринбургской клинике Светланы Троневой, которая является родственницей актрисе Диане Пожарской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Светлана действительно была сотрудницей ПНТЗ. Предприятие выражает свои соболезнования и окажет материальную поддержку ее семье», — рассказали в ПНТЗ.

Тропина умерла ночью 2 мая в одной из частных клиник Екатеринбурга. Днем ранее Пожарская в соцсетях призывала свердловчан помочь семьей — придать истории огласку. По ее словам, Тропина «буквально умирала на руках ее родственников».

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Близкие женщины рассказали URA.RU, что у нее было неврологическое заболевание. В конце апреля она поехала в Санкт-Петербург. Но перед этим упала и сломала ребра. Об этом она узнала лишь в Кронштадте. По данным свердловского минздрава, там ее осмотрели врачи. Вернувшись в Первоуральск, близкие повезли ее в городскую больницу.

Там медики, по словам родных, якобы отказались ее госпитализировать. При этом в минздраве уверяют, что женщина добровольно отказалась от этого, потому что собралась обратиться в другую медорганизацию.

Причина смерти пока неизвестна. Результаты экспертизы будут готовы 3 мая. Сейчас родственники готовятся к похоронам.

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Руководство Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) окажет поддержку семье скончавшейся в екатеринбургской клинике Светланы Троневой, которая является родственницей актрисе Диане Пожарской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Светлана действительно была сотрудницей ПНТЗ. Предприятие выражает свои соболезнования и окажет материальную поддержку ее семье», — рассказали в ПНТЗ. Тропина умерла ночью 2 мая в одной из частных клиник Екатеринбурга. Днем ранее Пожарская в соцсетях призывала свердловчан помочь семьей — придать истории огласку. По ее словам, Тропина «буквально умирала на руках ее родственников». Близкие женщины рассказали URA.RU, что у нее было неврологическое заболевание. В конце апреля она поехала в Санкт-Петербург. Но перед этим упала и сломала ребра. Об этом она узнала лишь в Кронштадте. По данным свердловского минздрава, там ее осмотрели врачи. Вернувшись в Первоуральск, близкие повезли ее в городскую больницу. Там медики, по словам родных, якобы отказались ее госпитализировать. При этом в минздраве уверяют, что женщина добровольно отказалась от этого, потому что собралась обратиться в другую медорганизацию. Причина смерти пока неизвестна. Результаты экспертизы будут готовы 3 мая. Сейчас родственники готовятся к похоронам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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