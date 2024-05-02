Министр МВД по КЧР Нефедов проверил состояние раненого курганского полицейского

03 мая 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Раненный при нападении в КЧР курганский полицейский, в стабильном состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские полицейские погибли в КЧР Курганский полицейский и еще один сотрудник МВД, которые пострадали при вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказала главврач больницы, в которой проходят лечение силовики, министру МВД по КЧР Владимиру Нефедову, указано в telegram-канале полиции республики. «В республиканской больнице находятся два сотрудника, получившие ранения при боестолкновении с преступниками 28 апреля 2024 года. Главный врач рассказала руководителю МВД по КЧР Владимиру Нефедову о ходе лечения раненых, отметив, что их состояние оценивается как стабильное. Одному из сотрудников МВД предстоит оперативное лечение. Сейчас он находится в Карачаевской ЦРБ в стабильно тяжелом состоянии. Для лечения его перевезут в республиканскую столицу», — указано в канале «МВД по КЧР». Ранее URA.RU писало, в Карачаевске пятеро вооруженных преступников напали на наряд ДПС. В ходе боестолкновения погибли два сотрудника полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще трое силовиков из КЧР получили ранения. Пятеро нападавших преступников были уничтожены. Раненый курганский полицейский находился в реанимации. При этом он был в сознании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский полицейский и еще один сотрудник МВД, которые пострадали при вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказала главврач больницы, в которой проходят лечение силовики, министру МВД по КЧР Владимиру Нефедову, указано в telegram-канале полиции республики. «В республиканской больнице находятся два сотрудника, получившие ранения при боестолкновении с преступниками 28 апреля 2024 года. Главный врач рассказала руководителю МВД по КЧР Владимиру Нефедову о ходе лечения раненых, отметив, что их состояние оценивается как стабильное. Одному из сотрудников МВД предстоит оперативное лечение. Сейчас он находится в Карачаевской ЦРБ в стабильно тяжелом состоянии. Для лечения его перевезут в республиканскую столицу», — указано в канале «МВД по КЧР». Ранее URA.RU писало, в Карачаевске пятеро вооруженных преступников напали на наряд ДПС. В ходе боестолкновения погибли два сотрудника полиции из Курганской области — замначальника отдела «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще трое силовиков из КЧР получили ранения. Пятеро нападавших преступников были уничтожены. Раненый курганский полицейский находился в реанимации. При этом он был в сознании.