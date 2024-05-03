Бизнесмена из Москвы Явшева обвинили в ущербе при строительстве курганской школы

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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, стройка, заозерный
В Кургане из-за недостроенной школы будут судить московского бизнесмена Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело по строительству самой большой школы в Кургане

В курганский горсуд поступило уголовное дело в отношении московского бизнесмена Дениса Явшева. Руководителя компании «Авиапромстрой», не достроившей школу в Кургане, обвиняют в причинении особо крупного ущерба. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — первая инстанция. Явшев Денис Николаевич. Ст. 165 ч.2 п.б УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием)», — сообщает картотека городского суда. Рассматривать дело будет судья Дмитрий Благинин.

Информацию подтвердили в пресс-службе горсуда. Бизнесмен не выполнил строительство объекта в указанные контрактом сроки и тем самым нанес имущественный вред заказчику, пояснили в суде. «Явшев незаконно удерживал денежные средства собственника, тем самым извлекая имущественную выгоду», — процитировали часть обвинения сотрудники суда в беседе с корреспондентом.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский СУ СК задержал московского бизнесмена и предъявил ему обвинение в мошенничестве. Следствие считало, что компания Явшева незаконно получила около 55 млн рублей аванса при строительстве школы на 1500 мест, которое они не смогли завершить. Еще одним обвиняемым по делу о злоупотреблении полномочий на объекте стал экс-глава управления капстроительства Кургана Игорь Минин.

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В курганский горсуд поступило уголовное дело в отношении московского бизнесмена Дениса Явшева. Руководителя компании «Авиапромстрой», не достроившей школу в Кургане, обвиняют в причинении особо крупного ущерба. Данные появились в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Явшев Денис Николаевич. Ст. 165 ч.2 п.б УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием)», — сообщает картотека городского суда. Рассматривать дело будет судья Дмитрий Благинин. Информацию подтвердили в пресс-службе горсуда. Бизнесмен не выполнил строительство объекта в указанные контрактом сроки и тем самым нанес имущественный вред заказчику, пояснили в суде. «Явшев незаконно удерживал денежные средства собственника, тем самым извлекая имущественную выгоду», — процитировали часть обвинения сотрудники суда в беседе с корреспондентом. Ранее URA.RU сообщало, что курганский СУ СК задержал московского бизнесмена и предъявил ему обвинение в мошенничестве. Следствие считало, что компания Явшева незаконно получила около 55 млн рублей аванса при строительстве школы на 1500 мест, которое они не смогли завершить. Еще одним обвиняемым по делу о злоупотреблении полномочий на объекте стал экс-глава управления капстроительства Кургана Игорь Минин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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