Какой велосипед купить в ЯНАО перед началом велосипедного сезона

«Авито»: в ЯНАО доступны велосипеды от 10 до 60 тысяч рублей

С приходом тепла ямальцы пересаживаются на велосипеды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С приходом весны многие жители ЯНАО начинают пересаживаться на велосипеды, для одних этот вид транспорта — способ выехать на природу или передвигаться по городским улицам, для других — это помощник в работе или развлечение. Какие модели велосипедов, от бюджетных до премиум-класса, можно купить в ЯНАО, URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Один из самых бюджетных брендов, представленных в ЯНАО, является отечественный Stels. Цена нового велосипеда модели Navigator начинается от 21 тысячи рублей, б/у версия обойдется в 10 тысяч», — рассказали специалисты платформы.

Для жителей Ямала, которые серьезно увлечены велоспортом, доступны немецкие велосипеды Cube. Они отличаются качеством, функционалом и легкими компонентами. На площадке «Авито» его можно приобрести за 55 000 рублей.

В качестве альтернативы Сube, ямальцы могут обратить внимание на варианты от тайваньской фирмы Merida, которые не уступают по качеству немецкому конкуренту. «Так, например детский велосипед обойдется в 7000, подростковый — в 26 000, а Merida Big Seven 300 можно приобрести на площадке за 50 000 рублей», — рассказали в «Авито».

Любителям экстремальной езды будут интересны горные велосипеды марки Welt. «Австрийский бренд является самым молодым из перечисленных, но уже успел зарекомендовать себя, как качественный производитель. Цены на их модели варьируются от 38 до 43 тысяч рублей», — отмечают специалисты.

В целом рынок велосипедов ЯНАО достаточно разнообразен по наличию брендов. Из заслуживающих внимание моделей велосипедов можно также выделить марки американского GT Aggressor Comp (30000 рублей), GT Timberland (60000 рублей) и GT Racermax за 28 тысяч.