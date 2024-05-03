МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине

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Запад подготовил более 60 тысяч украинских военных, заявил Дэвид Кэмерон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отправка военных подразделений НАТО на Украину может привести к опасной эскалации конфликта. Такое заявление сделал МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск в зону СВО.

«Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости», — сказал Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. Он добавил, что сейчас Запад подготовил более 60 тысяч украинских военных. Кроме того, Кэмерон считает, что было бы неправильно, если бы солдаты Североатлантического альянса убивали российских солдат.

Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что такой шаг приведет к серьезным потерям для французской армии и станет сверхэскалацией конфликта.

В Кремле назвали важным и опасным заявление Макрона. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, речь идет о возможной прямой вовлеченности Франции в конфликт.

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Отправка военных подразделений НАТО на Украину может привести к опасной эскалации конфликта. Такое заявление сделал МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск в зону СВО. «Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости», — сказал Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. Он добавил, что сейчас Запад подготовил более 60 тысяч украинских военных. Кроме того, Кэмерон считает, что было бы неправильно, если бы солдаты Североатлантического альянса убивали российских солдат. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что такой шаг приведет к серьезным потерям для французской армии и станет сверхэскалацией конфликта. В Кремле назвали важным и опасным заявление Макрона. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, речь идет о возможной прямой вовлеченности Франции в конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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