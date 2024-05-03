Губернатор ХМАО поделилась планами по восстановлению Макеевки

ХМАО продолжит помогать восстанавливать Макеевку

03 мая 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Югра продолжит оказывать помощь в восстановлении Макеевки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югра продолжит оказывать помощь в восстановлении Макеевки. О планах властей ХМАО заявила губернатор Наталья Комарова во время рабочего визита в Донецкую народную республику, сообщили на сайте правительства Югры. «В соответствии с планом совместной работы в 2024 году запланировано восстановление пищеблоков в 18 образовательных организациях; завершение ремонта кровли, фасада и инженерных сетей городского дворца имени В.Г. Джарты; замена 500 светильников уличного освещения; ремонт производственных помещений с оснащением оборудованием Комбината детского питания и 27 объектов электроснабжения. В текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация, и уже в следующем году мы начнем строительство», — сообщила Наталья Комарова. Кроме того, планы властей включают поставку дорожно-коммунальной техники и генераторов в Макеевку. В рамках сотрудничества, подписанного в мае 2022 года, предусмотрено восстановление инфраструктуры и жилья, развитие коммунальной сети, а также сотрудничество в различных социальных сферах. Разработанный мастер-план по развитию Макеевки до 2030 года лежит в основе стратегического планирования города. В дополнение к инфраструктурным проектам Югра также организует отдых и реабилитацию для тысячи детей из Макеевки. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Во время ее визита был представлен проект физкультурно-оздоровительного комплекса площадью в 20 тысяч квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югра продолжит оказывать помощь в восстановлении Макеевки. О планах властей ХМАО заявила губернатор Наталья Комарова во время рабочего визита в Донецкую народную республику, сообщили на сайте правительства Югры. «В соответствии с планом совместной работы в 2024 году запланировано восстановление пищеблоков в 18 образовательных организациях; завершение ремонта кровли, фасада и инженерных сетей городского дворца имени В.Г. Джарты; замена 500 светильников уличного освещения; ремонт производственных помещений с оснащением оборудованием Комбината детского питания и 27 объектов электроснабжения. В текущем году будет подготовлена проектно-сметная документация, и уже в следующем году мы начнем строительство», — сообщила Наталья Комарова. Кроме того, планы властей включают поставку дорожно-коммунальной техники и генераторов в Макеевку. В рамках сотрудничества, подписанного в мае 2022 года, предусмотрено восстановление инфраструктуры и жилья, развитие коммунальной сети, а также сотрудничество в различных социальных сферах. Разработанный мастер-план по развитию Макеевки до 2030 года лежит в основе стратегического планирования города. В дополнение к инфраструктурным проектам Югра также организует отдых и реабилитацию для тысячи детей из Макеевки. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Донецкую народную республику. Во время ее визита был представлен проект физкультурно-оздоровительного комплекса площадью в 20 тысяч квадратных метров.