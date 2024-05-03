Власти ХМАО завершают благоустройство Аллеи Победы в Макеевке

03 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Специалисты ХМАО завершают строительство Аллеи Победы в Макеевке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силами специалистов из ХМАО в Макеевке завершается благоустройство Аллеи Победы, которая появилась благодаря решению губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщил департамент внутренней политики округа. «Югорская компания „ЮРЭСК“ с привлечением местных подрядчиков выполняет реконструкцию аллеи протяженностью 570 метров. Площадь благоустройства составляет 14,8 гектара. Работы начаты в 2023 году и сейчас находятся на стадии завершения», — сообщили на сайте правительства ХМАО. Реконструкцию сквера планируют завершить к началу лета. В будущем аллея будет выводить к физкультурно-оздоровительному комплексу, проект которого также представили власти ХМАО. «Мы начали с замены систем водоснабжения, а закончили созданием сквера. Рассчитываем, что что Аллея Победы станет местом притяжения для жителей», — процитировали Комарову на сайте правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Донецкую народную республику ознакомилась с мастер-планом Макеевки. Также глава региона раскрыла дальнейшие планы по восстановлению подшефной территории ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силами специалистов из ХМАО в Макеевке завершается благоустройство Аллеи Победы, которая появилась благодаря решению губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщил департамент внутренней политики округа. «Югорская компания „ЮРЭСК“ с привлечением местных подрядчиков выполняет реконструкцию аллеи протяженностью 570 метров. Площадь благоустройства составляет 14,8 гектара. Работы начаты в 2023 году и сейчас находятся на стадии завершения», — сообщили на сайте правительства ХМАО. Реконструкцию сквера планируют завершить к началу лета. В будущем аллея будет выводить к физкультурно-оздоровительному комплексу, проект которого также представили власти ХМАО. «Мы начали с замены систем водоснабжения, а закончили созданием сквера. Рассчитываем, что что Аллея Победы станет местом притяжения для жителей», — процитировали Комарову на сайте правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Донецкую народную республику ознакомилась с мастер-планом Макеевки. Также глава региона раскрыла дальнейшие планы по восстановлению подшефной территории ДНР.