Власти ХМАО завершают благоустройство Аллеи Победы в Макеевке

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Город. Курган, бордюр, женщина, благоустройство, паребрик
Специалисты ХМАО завершают строительство Аллеи Победы в Макеевке Фото:

Силами специалистов из ХМАО в Макеевке завершается благоустройство Аллеи Победы, которая появилась благодаря решению губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщил департамент внутренней политики округа.

«Югорская компания „ЮРЭСК“ с привлечением местных подрядчиков выполняет реконструкцию аллеи протяженностью 570 метров. Площадь благоустройства составляет 14,8 гектара. Работы начаты в 2023 году и сейчас находятся на стадии завершения», — сообщили на сайте правительства ХМАО. Реконструкцию сквера планируют завершить к началу лета.

В будущем аллея будет выводить к физкультурно-оздоровительному комплексу, проект которого также представили власти ХМАО. «Мы начали с замены систем водоснабжения, а закончили созданием сквера. Рассчитываем, что что Аллея Победы станет местом притяжения для жителей», — процитировали Комарову на сайте правительства ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Донецкую народную республику ознакомилась с мастер-планом Макеевки. Также глава региона раскрыла дальнейшие планы по восстановлению подшефной территории ДНР.

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Силами специалистов из ХМАО в Макеевке завершается благоустройство Аллеи Победы, которая появилась благодаря решению губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщил департамент внутренней политики округа. «Югорская компания „ЮРЭСК“ с привлечением местных подрядчиков выполняет реконструкцию аллеи протяженностью 570 метров. Площадь благоустройства составляет 14,8 гектара. Работы начаты в 2023 году и сейчас находятся на стадии завершения», — сообщили на сайте правительства ХМАО. Реконструкцию сквера планируют завершить к началу лета. В будущем аллея будет выводить к физкультурно-оздоровительному комплексу, проект которого также представили власти ХМАО. «Мы начали с замены систем водоснабжения, а закончили созданием сквера. Рассчитываем, что что Аллея Победы станет местом притяжения для жителей», — процитировали Комарову на сайте правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе визита в Донецкую народную республику ознакомилась с мастер-планом Макеевки. Также глава региона раскрыла дальнейшие планы по восстановлению подшефной территории ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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