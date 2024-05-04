Euronews: Украина перейдет в наступление только к 2026 году

04 мая 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Только к 2026 году Киев сможет перейти в контрнаступление, предположил Эд Арнольд Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет перейти в наступление примерно до 2026 года. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Эд Арнольд. «У Украины может не быть возможности перейти в наступление до 2025 или даже 2026 года. Для украинцев сейчас действительно очень тяжелое время», — подчеркнул Эд Арнольд в разговоре с Euronews. Аналитик подчеркнул, что основная проблема Вооруженных сил Украины заключается в том, что они не смогли наладить оборонительную систему, в отличие от России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне уточнил, что с начала текущего года Киев потерял до 300 тысяч своих солдат. Россия активно наступает на авдеевском направлении. В свою очередь командующий сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Павлюк заявил, что Украина планирует наступление на харьковском. Авторы Politico ранее писали, что даже военной помощи США не хватит для успешного наступления Украины. В качестве основной проблемы журналисты также называли плохую оборону ВСУ. Об этом же говорил и генерал испанской армии Педро Питарч, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не сможет перейти в наступление примерно до 2026 года. С таким мнением выступил старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Эд Арнольд. «У Украины может не быть возможности перейти в наступление до 2025 или даже 2026 года. Для украинцев сейчас действительно очень тяжелое время», — подчеркнул Эд Арнольд в разговоре с Euronews. Аналитик подчеркнул, что основная проблема Вооруженных сил Украины заключается в том, что они не смогли наладить оборонительную систему, в отличие от России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне уточнил, что с начала текущего года Киев потерял до 300 тысяч своих солдат. Россия активно наступает на авдеевском направлении. В свою очередь командующий сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Павлюк заявил, что Украина планирует наступление на харьковском. Авторы Politico ранее писали, что даже военной помощи США не хватит для успешного наступления Украины. В качестве основной проблемы журналисты также называли плохую оборону ВСУ. Об этом же говорил и генерал испанской армии Педро Питарч, передает Life.