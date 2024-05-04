Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины объявлен в розыск. Скрин

04 мая 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

В розыск силовики также объявили Зеленского и Порошенко Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск. Информация появилась в базе МВД России. «Коваль М. Дата рождения: 26.02.1956 год. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска. Сейчас Коваль является ректором Нацуниверситета обороны Украины. За 4 мая это уже четвертый высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск. Ранее в базе розыска появились карточки с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, его предшественником Петром Порошенко и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. база розыска МВД России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск. Информация появилась в базе МВД России. «Коваль М. Дата рождения: 26.02.1956 год. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска. Сейчас Коваль является ректором Нацуниверситета обороны Украины. За 4 мая это уже четвертый высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск. Ранее в базе розыска появились карточки с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, его предшественником Петром Порошенко и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.