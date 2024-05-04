Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины объявлен в розыск. Скрин

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В розыск силовики также объявили Зеленского и Порошенко Фото:

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск. Информация появилась в базе МВД России.

«Коваль М. Дата рождения: 26.02.1956 год. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска. Сейчас Коваль является ректором Нацуниверситета обороны Украины.

За 4 мая это уже четвертый высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск. Ранее в базе розыска появились карточки с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, его предшественником Петром Порошенко и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

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Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск. Информация появилась в базе МВД России. «Коваль М. Дата рождения: 26.02.1956 год. <…> Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска. Сейчас Коваль является ректором Нацуниверситета обороны Украины. За 4 мая это уже четвертый высокопоставленный украинский чиновник, которого МВД России объявило в розыск. Ранее в базе розыска появились карточки с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, его предшественником Петром Порошенко и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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