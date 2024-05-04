04 мая 2024
03 мая 2024

В главном храме ЯНАО началось пасхальное богослужение

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Пасха Курган, священник, батюшка, свечи, богослужение, храм, церковь, вера, религия, православие
Пасхальное богослужение началось с крестного хода Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в Преображенском соборе и храме святых апостолов Петра и Павла проходят пасхальные богослужения. Началось мероприятие с крестного хода.

«Первое пасхальное богослужение в главном храме Ямала. В Преображенском соборе Салехарда начался пасхальный крестный ход», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа».

Возглавил крестный ход архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. В новом храме собрались сотни жителей и гостей столицы ЯНАО.

В Ноябрьске праздничные богослужения пройдут трех храмах, а пасхальная полунощница состоится в храме Архангела Михаила. В Новом Уренгое Пасху встретят в Богоявленском Соборе.

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В Салехарде (ЯНАО) в Преображенском соборе и храме святых апостолов Петра и Павла проходят пасхальные богослужения. Началось мероприятие с крестного хода. «Первое пасхальное богослужение в главном храме Ямала. В Преображенском соборе Салехарда начался пасхальный крестный ход», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа». Возглавил крестный ход архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. В новом храме собрались сотни жителей и гостей столицы ЯНАО. В Ноябрьске праздничные богослужения пройдут трех храмах, а пасхальная полунощница состоится в храме Архангела Михаила. В Новом Уренгое Пасху встретят в Богоявленском Соборе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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