В главном храме ЯНАО началось пасхальное богослужение

05 мая 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Пасхальное богослужение началось с крестного хода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в Преображенском соборе и храме святых апостолов Петра и Павла проходят пасхальные богослужения. Началось мероприятие с крестного хода. «Первое пасхальное богослужение в главном храме Ямала. В Преображенском соборе Салехарда начался пасхальный крестный ход», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа». Возглавил крестный ход архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. В новом храме собрались сотни жителей и гостей столицы ЯНАО. В Ноябрьске праздничные богослужения пройдут трех храмах, а пасхальная полунощница состоится в храме Архангела Михаила. В Новом Уренгое Пасху встретят в Богоявленском Соборе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) в Преображенском соборе и храме святых апостолов Петра и Павла проходят пасхальные богослужения. Началось мероприятие с крестного хода. «Первое пасхальное богослужение в главном храме Ямала. В Преображенском соборе Салехарда начался пасхальный крестный ход», — сообщает telegram-канал «Ямал-Медиа». Возглавил крестный ход архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. В новом храме собрались сотни жителей и гостей столицы ЯНАО. В Ноябрьске праздничные богослужения пройдут трех храмах, а пасхальная полунощница состоится в храме Архангела Михаила. В Новом Уренгое Пасху встретят в Богоявленском Соборе.