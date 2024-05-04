В Шадринск Курганской области доставили из Москвы частицу пламени с Могилы Неизвестного Солдата. Об этом рассказал глава города Антон Мокан.
«Этой ночью встретили коллег, доставивших долгожданную лампаду в Шадринск из Москвы. Частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата передаются в города и страны, как наша память о самой страшной войне 20 века и наша гордость за победу», — написал Мокан на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Огонь навсегда зажжется в сквере Шадринска в десятый по счету май. Депутат Курганской облдумы Валерий Порубов отметил, что это будет третий город в Курганской области, где будет гореть Вечный огонь.
Власти Кургана начали готовиться к празднованию Дня Победы. Мероприятие пройдет в различных общественных пространствах города, включая Центральную площадь и Городской сад. Праздник будет проводиться на огороженных площадках, а на входах будут установлены металлодетекторы.
Частицу огня с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Шадринск
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В Шадринск Курганской области доставили из Москвы частицу пламени с Могилы Неизвестного Солдата. Об этом рассказал глава города Антон Мокан. «Этой ночью встретили коллег, доставивших долгожданную лампаду в Шадринск из Москвы. Частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата передаются в города и страны, как наша память о самой страшной войне 20 века и наша гордость за победу», — написал Мокан на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Огонь навсегда зажжется в сквере Шадринска в десятый по счету май. Депутат Курганской облдумы Валерий Порубов отметил, что это будет третий город в Курганской области, где будет гореть Вечный огонь. Власти Кургана начали готовиться к празднованию Дня Победы. Мероприятие пройдет в различных общественных пространствах города, включая Центральную площадь и Городской сад. Праздник будет проводиться на огороженных площадках, а на входах будут установлены металлодетекторы.