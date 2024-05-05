05 мая 2024

В Кургане из-за правок в проекте затягивается чистка русла Тобола

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка Тобола. Омский мост. Курган, омский мост, чистка Тобола
Русло Тобола будут чистить после корректировок проекта Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане возле Омского моста затянулись из-за внесения корректировок в проектную документацию. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Курганской области.

«ООО СМК „Артель“ проводит работы по расчистке русла реки Тобол у Омского моста в городе Кургане. <…> После корректировки проекта работы по расчистке русла будут возобновлены», — сообщили в департаменте информационной политики в ответ на редакционный запрос. Завершение работ планируется в 2025 году.

Корректировка проводится в связи с тем, что необходимо решить вопрос по разборке острова, образовавшегося на реке. Объект находится в русле у Омского моста.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за заиливания русла реки в восточной части Кургана вода во время паводка выходит на пойму и топит дома с дачами. Чистить русло стала компания «Артель», но завершить работы вовремя не сумела. Работы продолжат после устранений последствий паводка и внесения корректировок в проект.

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Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане возле Омского моста затянулись из-за внесения корректировок в проектную документацию. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Курганской области. «ООО СМК „Артель“ проводит работы по расчистке русла реки Тобол у Омского моста в городе Кургане. <…> После корректировки проекта работы по расчистке русла будут возобновлены», — сообщили в департаменте информационной политики в ответ на редакционный запрос. Завершение работ планируется в 2025 году. Корректировка проводится в связи с тем, что необходимо решить вопрос по разборке острова, образовавшегося на реке. Объект находится в русле у Омского моста. Ранее URA.RU сообщало, что из-за заиливания русла реки в восточной части Кургана вода во время паводка выходит на пойму и топит дома с дачами. Чистить русло стала компания «Артель», но завершить работы вовремя не сумела. Работы продолжат после устранений последствий паводка и внесения корректировок в проект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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