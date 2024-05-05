В Кургане из-за правок в проекте затягивается чистка русла Тобола

06 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Русло Тобола будут чистить после корректировок проекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане возле Омского моста затянулись из-за внесения корректировок в проектную документацию. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Курганской области. «ООО СМК „Артель“ проводит работы по расчистке русла реки Тобол у Омского моста в городе Кургане. <…> После корректировки проекта работы по расчистке русла будут возобновлены», — сообщили в департаменте информационной политики в ответ на редакционный запрос. Завершение работ планируется в 2025 году. Корректировка проводится в связи с тем, что необходимо решить вопрос по разборке острова, образовавшегося на реке. Объект находится в русле у Омского моста. Ранее URA.RU сообщало, что из-за заиливания русла реки в восточной части Кургана вода во время паводка выходит на пойму и топит дома с дачами. Чистить русло стала компания «Артель», но завершить работы вовремя не сумела. Работы продолжат после устранений последствий паводка и внесения корректировок в проект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работы по расчистке русла реки Тобол в Кургане возле Омского моста затянулись из-за внесения корректировок в проектную документацию. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Курганской области. «ООО СМК „Артель“ проводит работы по расчистке русла реки Тобол у Омского моста в городе Кургане. <…> После корректировки проекта работы по расчистке русла будут возобновлены», — сообщили в департаменте информационной политики в ответ на редакционный запрос. Завершение работ планируется в 2025 году. Корректировка проводится в связи с тем, что необходимо решить вопрос по разборке острова, образовавшегося на реке. Объект находится в русле у Омского моста. Ранее URA.RU сообщало, что из-за заиливания русла реки в восточной части Кургана вода во время паводка выходит на пойму и топит дома с дачами. Чистить русло стала компания «Артель», но завершить работы вовремя не сумела. Работы продолжат после устранений последствий паводка и внесения корректировок в проект.