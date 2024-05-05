Губернатор Шумков пообещал сделать набережную красивее, чем до паводка

06 мая 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Планами, связанными с набережной, губернатор Вадим Шумков поделился в своем telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане после разбора укреплений дамбы власти сделают набережную красивее, чем она была до паводка. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «После того как уберем мешки и грунт, приведем в порядок и саму набережную. Сделаем ее еще красивее, чем до паводка», — написал Шумков. Из-за паводка жители Курганской области и добровольцы из других регионов круглосуточно укрепляли дамбу на набережной. В конце апреля временное укрепление начали разбирать. Во время паводка по набережной ездила тяжелая техника, из-за чего на ней был поврежден асфальт. При этом набережную благоустроили всего несколько лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане после разбора укреплений дамбы власти сделают набережную красивее, чем она была до паводка. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «После того как уберем мешки и грунт, приведем в порядок и саму набережную. Сделаем ее еще красивее, чем до паводка», — написал Шумков. Из-за паводка жители Курганской области и добровольцы из других регионов круглосуточно укрепляли дамбу на набережной. В конце апреля временное укрепление начали разбирать. Во время паводка по набережной ездила тяжелая техника, из-за чего на ней был поврежден асфальт. При этом набережную благоустроили всего несколько лет назад.