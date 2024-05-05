05 мая 2024

Губернатор Шумков пообещал сделать набережную красивее, чем до паводка

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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Планами, связанными с набережной, губернатор Вадим Шумков поделился в своем telegram-канале Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане после разбора укреплений дамбы власти сделают набережную красивее, чем она была до паводка. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«После того как уберем мешки и грунт, приведем в порядок и саму набережную. Сделаем ее еще красивее, чем до паводка», — написал Шумков.

Из-за паводка жители Курганской области и добровольцы из других регионов круглосуточно укрепляли дамбу на набережной. В конце апреля временное укрепление начали разбирать. Во время паводка по набережной ездила тяжелая техника, из-за чего на ней был поврежден асфальт. При этом набережную благоустроили всего несколько лет назад.

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В Кургане после разбора укреплений дамбы власти сделают набережную красивее, чем она была до паводка. Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «После того как уберем мешки и грунт, приведем в порядок и саму набережную. Сделаем ее еще красивее, чем до паводка», — написал Шумков. Из-за паводка жители Курганской области и добровольцы из других регионов круглосуточно укрепляли дамбу на набережной. В конце апреля временное укрепление начали разбирать. Во время паводка по набережной ездила тяжелая техника, из-за чего на ней был поврежден асфальт. При этом набережную благоустроили всего несколько лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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