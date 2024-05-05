Курганец требует с гордумы миллион за оскорбление патриотических чувств

06 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Общественник Александр Андрюков подал иск к гордуме Шадринска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общественник Александр Андрюков подал иск к думе города Шадринска Курганской области об оскорблении патриотических чувств. Гордума проводила заседание без флага России, что нарушает федеральный закон. Общественник хотел указать на это депутатам, но ему не дали слова. В иске заявлено требование выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда, рассказал URA.RU сам Андрюков. «28 декабря 2023 года я присутствовал на заседании Шадринской городской думы. Указанное заседание проводилось в отсутствии государственного флага РФ. По ходу заседания я поднял руку, чтобы обратить внимание депутатов на факт нарушения законодательства РФ и устранить его. Однако большинством голосов депутаты мне отказали в праве озвучить позицию. Мне были причинены нравственные эмоциональные страдания, выразившиеся в унижении и оскорблении моих патриотических чувств. Прошу суд взыскать с Шадринской городской думы в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей», — указал Андрюков в иске. Общественник отметил, что с жалобой обращался в прокуратуру, но гордума отклонила и представление прокуратуры об устранении нарушения федерального закона и наказании ответственного лица. Позже это решение гордумы суд признал незаконным. Иск об оскорблении патриотических чувств может стать прецедентом. Иск зарегистрировал в Шадринском районном суде 2 мая, материалы переданы судье. Общественник Александр Андрюков подал иск к гордуме Шадринска об оскорблении патриотических чувств Фото: предоставил Александр Андрюков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественник Александр Андрюков подал иск к думе города Шадринска Курганской области об оскорблении патриотических чувств. Гордума проводила заседание без флага России, что нарушает федеральный закон. Общественник хотел указать на это депутатам, но ему не дали слова. В иске заявлено требование выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда, рассказал URA.RU сам Андрюков. «28 декабря 2023 года я присутствовал на заседании Шадринской городской думы. Указанное заседание проводилось в отсутствии государственного флага РФ. По ходу заседания я поднял руку, чтобы обратить внимание депутатов на факт нарушения законодательства РФ и устранить его. Однако большинством голосов депутаты мне отказали в праве озвучить позицию. Мне были причинены нравственные эмоциональные страдания, выразившиеся в унижении и оскорблении моих патриотических чувств. Прошу суд взыскать с Шадринской городской думы в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей», — указал Андрюков в иске. Общественник отметил, что с жалобой обращался в прокуратуру, но гордума отклонила и представление прокуратуры об устранении нарушения федерального закона и наказании ответственного лица. Позже это решение гордумы суд признал незаконным. Иск об оскорблении патриотических чувств может стать прецедентом. Иск зарегистрировал в Шадринском районном суде 2 мая, материалы переданы судье.