05 мая 2024

Курганец требует с гордумы миллион за оскорбление патриотических чувств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Общественник Александр Андрюков подал иск к гордуме Шадринска Фото:

Общественник Александр Андрюков подал иск к думе города Шадринска Курганской области об оскорблении патриотических чувств. Гордума проводила заседание без флага России, что нарушает федеральный закон. Общественник хотел указать на это депутатам, но ему не дали слова. В иске заявлено требование выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда, рассказал URA.RU сам Андрюков.

«28 декабря 2023 года я присутствовал на заседании Шадринской городской думы. Указанное заседание проводилось в отсутствии государственного флага РФ. По ходу заседания я поднял руку, чтобы обратить внимание депутатов на факт нарушения законодательства РФ и устранить его. Однако большинством голосов депутаты мне отказали в праве озвучить позицию. Мне были причинены нравственные эмоциональные страдания, выразившиеся в унижении и оскорблении моих патриотических чувств. Прошу суд взыскать с Шадринской городской думы в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей», — указал Андрюков в иске.

Общественник отметил, что с жалобой обращался в прокуратуру, но гордума отклонила и представление прокуратуры об устранении нарушения федерального закона и наказании ответственного лица. Позже это решение гордумы суд признал незаконным.

Иск об оскорблении патриотических чувств может стать прецедентом. Иск зарегистрировал в Шадринском районном суде 2 мая, материалы переданы судье.

Общественник Александр Андрюков подал иск к гордуме Шадринска об оскорблении патриотических чувств
Общественник Александр Андрюков подал иск к гордуме Шадринска об оскорблении патриотических чувств
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Общественник Александр Андрюков подал иск к думе города Шадринска Курганской области об оскорблении патриотических чувств. Гордума проводила заседание без флага России, что нарушает федеральный закон. Общественник хотел указать на это депутатам, но ему не дали слова. В иске заявлено требование выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда, рассказал URA.RU сам Андрюков. «28 декабря 2023 года я присутствовал на заседании Шадринской городской думы. Указанное заседание проводилось в отсутствии государственного флага РФ. По ходу заседания я поднял руку, чтобы обратить внимание депутатов на факт нарушения законодательства РФ и устранить его. Однако большинством голосов депутаты мне отказали в праве озвучить позицию. Мне были причинены нравственные эмоциональные страдания, выразившиеся в унижении и оскорблении моих патриотических чувств. Прошу суд взыскать с Шадринской городской думы в счет компенсации морального вреда 1 миллион рублей», — указал Андрюков в иске. Общественник отметил, что с жалобой обращался в прокуратуру, но гордума отклонила и представление прокуратуры об устранении нарушения федерального закона и наказании ответственного лица. Позже это решение гордумы суд признал незаконным. Иск об оскорблении патриотических чувств может стать прецедентом. Иск зарегистрировал в Шадринском районном суде 2 мая, материалы переданы судье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...