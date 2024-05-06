Военный аналитик Джерелиевский: солдат ВСУ перестанут обучать на Западе

07 мая 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Запад боится, что сбежавшие солдаты начнут говорить правду в СМИ, сказал Борис Джерелиевский Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Учебные центры по подготовке бойцов ВСУ, которые находились на территории стран НАТО, вернут на Украину вместе с иностранными инструкторами. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский. «Сейчас стоит вопрос, что все учебные центры, которые функционировали все это время на территории стран НАТО, переносятся на Украину. Это связано с тем, что начинаются массовые бегства курсантов ВСУ на территорию ЕС. Они сразу же, как правило, переезжают в те страны, откуда выдача Киеву менее вероятна», — сказал Борис Джерелиевский. Бегство украинских военных из учебных центров отражается на имидже Киева и помощи, которую он получает от Запада, продолжил аналитик. «Помимо того, что личный состав теряется, возникает постоянно угроза того, что беглецы будут давать интервью, что будет создаваться определенная информационная шумиха вокруг этих событий, а эта тема выигрышная для СМИ. Это все будет сказываться на той помощи, которую Украина получает от Запада. Так что переносятся учебные центры на Украину, и, соответственно, переводятся инструктора, которые готовят этот контингент», — отметил эксперт. Новость по теме Песков: ядерные учения проводятся из-за слов Макрона о вводе войск на Украину По его словам, Украина с западными партнерами готовы пойти на риск, сделав курсантов и иностранных инструкторов законной целью России. «Мы помним, что в 2022 году они были вынуждены перенести учебные центры за границу по той простой причине, что наши вооруженные силы наносили по ним удары. Гибли инструкторы и курсанты. Сейчас будет происходить то же самое, но, видимо, они готовы пойти на эти жертвы. Может быть, какая-то часть инструкторского контингента будет формироваться не столько из действующих военнослужащих, сколько из наемников. Это будут для НАТО не столь болезненные потери, хотя тоже, конечно, это нужно принимать в расчет», — объяснил собеседник агентства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет благодарен, если Запад введет свои военные силы в страну. США придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины, привлекая свои войска, отметил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что многие страны Европейского Союза поддержали идею отправки войск для помощи ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учебные центры по подготовке бойцов ВСУ, которые находились на территории стран НАТО, вернут на Украину вместе с иностранными инструкторами. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский. «Сейчас стоит вопрос, что все учебные центры, которые функционировали все это время на территории стран НАТО, переносятся на Украину. Это связано с тем, что начинаются массовые бегства курсантов ВСУ на территорию ЕС. Они сразу же, как правило, переезжают в те страны, откуда выдача Киеву менее вероятна», — сказал Борис Джерелиевский. Бегство украинских военных из учебных центров отражается на имидже Киева и помощи, которую он получает от Запада, продолжил аналитик. «Помимо того, что личный состав теряется, возникает постоянно угроза того, что беглецы будут давать интервью, что будет создаваться определенная информационная шумиха вокруг этих событий, а эта тема выигрышная для СМИ. Это все будет сказываться на той помощи, которую Украина получает от Запада. Так что переносятся учебные центры на Украину, и, соответственно, переводятся инструктора, которые готовят этот контингент», — отметил эксперт. По его словам, Украина с западными партнерами готовы пойти на риск, сделав курсантов и иностранных инструкторов законной целью России. «Мы помним, что в 2022 году они были вынуждены перенести учебные центры за границу по той простой причине, что наши вооруженные силы наносили по ним удары. Гибли инструкторы и курсанты. Сейчас будет происходить то же самое, но, видимо, они готовы пойти на эти жертвы. Может быть, какая-то часть инструкторского контингента будет формироваться не столько из действующих военнослужащих, сколько из наемников. Это будут для НАТО не столь болезненные потери, хотя тоже, конечно, это нужно принимать в расчет», — объяснил собеседник агентства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет благодарен, если Запад введет свои военные силы в страну. США придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины, привлекая свои войска, отметил лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что многие страны Европейского Союза поддержали идею отправки войск для помощи ВСУ.