Некоторые курганцы предлагают снести дома на набережной ради зоны отдыха

08 мая 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

В районе набережной Кургана снесут десятки частных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Некоторые курганцы предлагают построить новый парк на месте частных домов, которые власти планируют снести вдоль набережной Тобола. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница города Людмила. «Мое субъективное мнение — дома нужно сносить, но не ради новой жилой застройки, а для расширения зоны отдыха. Можно сделать парк, посадить деревья, поставить лавочки и кафе. Чтобы горожане могли приходить и отдыхать здесь на набережной», — предложила горожанка. Также ее идею поддерживают и другие жители, но при условии, что они получат хороший выкуп или квартиры за свое жилье. При этом многие горожане высказались против, считая что парков и зон отдыха на набережной хватает. Ранее URA.RU писало, что некоторые жители Кургана ждут, когда власти снесут их дома возле набережной. Часть горожан, у которых жилье было построено недавно и вложены большие деньги, выступают против комплексной застройки на месте их домов. Под снос на берегу Тобола попадают десятки частных домов по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. Земельные участки в данном районе уже выкуплены двумя крупными застройщиками. На их месте запланировано строительство элитных жилых комплексов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые курганцы предлагают построить новый парк на месте частных домов, которые власти планируют снести вдоль набережной Тобола. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница города Людмила. «Мое субъективное мнение — дома нужно сносить, но не ради новой жилой застройки, а для расширения зоны отдыха. Можно сделать парк, посадить деревья, поставить лавочки и кафе. Чтобы горожане могли приходить и отдыхать здесь на набережной», — предложила горожанка. Также ее идею поддерживают и другие жители, но при условии, что они получат хороший выкуп или квартиры за свое жилье. При этом многие горожане высказались против, считая что парков и зон отдыха на набережной хватает. Ранее URA.RU писало, что некоторые жители Кургана ждут, когда власти снесут их дома возле набережной. Часть горожан, у которых жилье было построено недавно и вложены большие деньги, выступают против комплексной застройки на месте их домов. Под снос на берегу Тобола попадают десятки частных домов по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. Земельные участки в данном районе уже выкуплены двумя крупными застройщиками. На их месте запланировано строительство элитных жилых комплексов.