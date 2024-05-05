Курганцы ждут, когда власти снесут их дома возле набережной. Фото

06 мая 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Горожане ждут, когда власти выкупят их дома под снос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Многие жильцы частных домов, которые попали под снос в районе набережной Тобола, ждут предложений о выкупе их жилья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, проживающие по улице Кирова. «Жильцы частных домов, которые попадают под комплексную застройку, очень ждут, когда к ним уже придут и предложат выкуп за их жилье. В домах многие не живут, приходят в них как на дачу», — передает корреспондент, пообщавшийся с горожанами. Некоторые жители надеются, что власти предложат им квартиры взамен их домам. Под снос на берегу Тобола попадают частные дома по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. В данном районе земельные участки общей площадью более 60 тысяч квадратов уже выкуплены двумя крупными застройщиками. Часть домов находится в аварийном и заброшенном состоянии и уже расселены. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на берегу Тобола планируют снести 40 домов ради новостроек. Участки на берегу Тобола были проданы мэрией Кургана более чем за 100 млн рублей. Также сообщалось, что на набережной возле храма снесли два аварийных дома. На их месте планируют построить элитный комплекс. Долгое время власти ищут инвесторов для застройки территории рядом с бывшим стадионом «Локомотив». Там под демонтаж попадают свыше 30 ветхих домов. В Кургане в районе набережной Тобола планируют снести десятки домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преимущественно это частные деревянные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На их месте планируется комплексная застройка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также есть двухэтажный дом, который попадает под снос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие жильцы частных домов, которые попали под снос в районе набережной Тобола, ждут предложений о выкупе их жилья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане, проживающие по улице Кирова. «Жильцы частных домов, которые попадают под комплексную застройку, очень ждут, когда к ним уже придут и предложат выкуп за их жилье. В домах многие не живут, приходят в них как на дачу», — передает корреспондент, пообщавшийся с горожанами. Некоторые жители надеются, что власти предложат им квартиры взамен их домам. Под снос на берегу Тобола попадают частные дома по улицам Кирова, Климова, Томина и Набережная. В данном районе земельные участки общей площадью более 60 тысяч квадратов уже выкуплены двумя крупными застройщиками. Часть домов находится в аварийном и заброшенном состоянии и уже расселены. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на берегу Тобола планируют снести 40 домов ради новостроек. Участки на берегу Тобола были проданы мэрией Кургана более чем за 100 млн рублей. Также сообщалось, что на набережной возле храма снесли два аварийных дома. На их месте планируют построить элитный комплекс. Долгое время власти ищут инвесторов для застройки территории рядом с бывшим стадионом «Локомотив». Там под демонтаж попадают свыше 30 ветхих домов.