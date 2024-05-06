В Кургане спасатели МЧС потушили пожар в многоквартирном доме (архивное фото)
В первом микрорайоне Заозерного города Кургана пожарные потушили возгорание в доме №25 на девятом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к МЧС. Первыми пожар поздно вечером 6 мая заметили очевидцы, которые опубликовали видео в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте»
«В доме №25 в первом микрорайоне Заозерного пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет», — уточнил источник.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МЧС России в регионе по теме публикации. Ответ ожидается.
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