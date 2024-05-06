06 мая 2024

В Кургане спасатели потушили пожар в квартире на девятом этаже. Видео

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, пожарный гидрант, учения мчс, областная больница
В Кургане спасатели МЧС потушили пожар в многоквартирном доме (архивное фото) Фото:

В первом микрорайоне Заозерного города Кургана пожарные потушили возгорание в доме №25 на девятом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к МЧС. Первыми пожар поздно вечером 6 мая заметили очевидцы, которые опубликовали видео в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте»

«В доме №25 в первом микрорайоне Заозерного пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет», — уточнил источник.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МЧС России в регионе по теме публикации. Ответ ожидается.

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В первом микрорайоне Заозерного города Кургана пожарные потушили возгорание в доме №25 на девятом этаже. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к МЧС. Первыми пожар поздно вечером 6 мая заметили очевидцы, которые опубликовали видео в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте» «В доме №25 в первом микрорайоне Заозерного пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет», — уточнил источник. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу управления МЧС России в регионе по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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