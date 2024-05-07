Пашинян отказался участвовать в параде 9 Мая в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил сам спикер.
«Не думаю, что каждый год должен участвовать», — прокомментировал он. Информацию
Ранее Пашинян отказался присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Пашинян считает, что между Россией и Арменией возникли проблемы. URA.RU публиковало материал, в котором перечислены страны, отказавшиеся от присутствия на инаугурации 7 мая. В их числе оказалась Армения.
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