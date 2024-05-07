Пашинян отказался участвовать в параде 9 Мая в Москве

07 мая 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Пашинян считает, что ему не обязательно каждый год присутствовать на параде Победы в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил сам спикер. «Не думаю, что каждый год должен участвовать», — прокомментировал он. Информацию передает Sputnik Армения. Ранее Пашинян отказался присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Пашинян считает, что между Россией и Арменией возникли проблемы. URA.RU публиковало материал, в котором перечислены страны, отказавшиеся от присутствия на инаугурации 7 мая. В их числе оказалась Армения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил сам спикер. «Не думаю, что каждый год должен участвовать», — прокомментировал он. Информацию передает Sputnik Армения. Ранее Пашинян отказался присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Пашинян считает, что между Россией и Арменией возникли проблемы. URA.RU публиковало материал, в котором перечислены страны, отказавшиеся от присутствия на инаугурации 7 мая. В их числе оказалась Армения.