Пашинян отказался участвовать в параде 9 Мая в Москве

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян считает, что ему не обязательно каждый год присутствовать на параде Победы в Москве Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил сам спикер.

«Не думаю, что каждый год должен участвовать», — прокомментировал он. Информацию передает Sputnik Армения.

Ранее Пашинян отказался присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Пашинян считает, что между Россией и Арменией возникли проблемы. URA.RU публиковало материал, в котором перечислены страны, отказавшиеся от присутствия на инаугурации 7 мая. В их числе оказалась Армения.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил сам спикер. «Не думаю, что каждый год должен участвовать», — прокомментировал он. Информацию передает Sputnik Армения. Ранее Пашинян отказался присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Пашинян считает, что между Россией и Арменией возникли проблемы. URA.RU публиковало материал, в котором перечислены страны, отказавшиеся от присутствия на инаугурации 7 мая. В их числе оказалась Армения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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