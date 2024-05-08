Полковник Алехин: ВСУ выживают за счет «линии обороны Порошенко»

08 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВСУ вынуждены постоянно перебрасывать резервы с места на место, сказал Геннадий Алехин Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины возникли серьезные проблемы с выстраиванием новой обороны. Пока им удается сдерживать российское наступление за счет сооружений, которые начали возводиться еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с 2014 по 2022 года. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Где наиболее прочная оборона у Украины «Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР). Она, как и Авдеевка, строилась заблаговременно, еще при Порошенко между 2014 и 2022 годом. После начала спецоперации украинцам не удалось ни разу выстроить прочную в инженерном отношении, неприступную линию обороны», — сказал Геннадий Алехин. Какие проблемы возникли с новой обороной Новость по теме Украина начала копировать российскую «линию обороны Суровикина» Украина не делала акцент на защите и теперь оказалась не готова обороняться, отметил военный эксперт. «Где Купянск, южнее и севернее Харькова, возле Константиновки все инженерные, фортификационные работы проводят не военные, а гражданские фирмы. К примеру, подготовили какие-то блиндажи, ходы, бункеры, а вояки, которые в окопах сидят, говорят: да мы не пойдем на эту линию, нас тут сразу расколошматят. В чем причина? В том, что украинские инженерно-саперные подразделения особо не привлекали внимание и как-то их отодвигали на второй план», — объяснил полковник запаса. По его словам, сейчас украинские военные используют для строительства оборонных линий иностранных специалистов. «Александр Сырский, как только вступил в должность Главкома ВСУ, сразу привлек инструкторов и специалистов западных стран, которые курируют все оборонительные линии. Видимо, там тоже прошел сбой, потому что у украинцев сейчас нет никаких своих стандартов, они вот так мечутся между нашими, еще с советской школы, и НАТОвскими», — продолжил военный обозреватель. Он подчеркнул, что Украина вынуждена буквально рвать на части наиболее подготовленные инженерно-саперные подразделения, чтобы попытаться заткнуть дыры в обороне. «Сырский был вынужден бросить на эти оборонительные линии несколько боеспособных бригад. В их состав входят инженерно-саперные подразделения, Однако они тоже не способны самостоятельно решить все задачи. Наблюдается следующая тенденция, которая тоже влияет на оборону: ротация на фронте, одну роту кидают на Авдеевское направление, другую на Купянское, а третью, допустим, на Херсонское. Такой раздрай идет. Бригада фактически существует, как штатная единица, но без единого командира. Точно также раздербанивается и инженерно-саперное подразделение», — добавил собеседник агентства. Как проблемы с обороной повлияли на ход боевых действий Новость по теме The Hill: Россия поставила линии обороны Украины под угрозу Для ВСУ проблемы встали особенно остро, когда РФ начала проводить наступательные операции, заявил Алехин. «На Украине есть специалисты, которые еще обладают опытом. Они прекрасно понимают, что российская оборона была выстроена по всем правилам еще советской военной науки. Поэтому им и не удалось ее взять. А у ВСУ сейчас непонятно, как все это выстраивается. Украинские военные ропчут. Это показывает и ход специальной операции, бои, которые сейчас происходят на Донбасском направлении. Это очень важный момент, который играет роль, что украинцы сейчас уходят в такую глухую оборону», — обратил внимание специалист. Сейчас развернулась настоящая шахматная партия, где украинская сторона вынуждена перебрасывать резервы от участка к участку, отметил Алехин. «На всех направлениях мы прощупываем наиболее уязвимые точки, провалы в обороне. Мы прорываемся, пусть медленно, но уверенно на пять, а где-то на 15 километров. Противник вынужден туда перебрасывать свои резервы. Мы тогда наносим удар в другом месте, где нащупали уязвимые места, и ВСУ оттуда просто перебрасывают резервы. Сейчас идет такая шахматная игра», — заключил собеседник URA.RU. Российские войска проводят успешные наступательные операции. Так за последнее время группировка «Запад» освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. ВСУ пытались помешать продвижению российской армии, но по ним был нанесен удар. Киев стягивает резервы в Константиновку (ДНР), чтобы усилить фланги своей группировки в районе Часова Яра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Вооруженных сил Украины возникли серьезные проблемы с выстраиванием новой обороны. Пока им удается сдерживать российское наступление за счет сооружений, которые начали возводиться еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, с 2014 по 2022 года. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Наиболее укрепленная в фортификационном отношении линия обороны у противника — это линия Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка (ДНР). Она, как и Авдеевка, строилась заблаговременно, еще при Порошенко между 2014 и 2022 годом. После начала спецоперации украинцам не удалось ни разу выстроить прочную в инженерном отношении, неприступную линию обороны», — сказал Геннадий Алехин. Украина не делала акцент на защите и теперь оказалась не готова обороняться, отметил военный эксперт. «Где Купянск, южнее и севернее Харькова, возле Константиновки все инженерные, фортификационные работы проводят не военные, а гражданские фирмы. К примеру, подготовили какие-то блиндажи, ходы, бункеры, а вояки, которые в окопах сидят, говорят: да мы не пойдем на эту линию, нас тут сразу расколошматят. В чем причина? В том, что украинские инженерно-саперные подразделения особо не привлекали внимание и как-то их отодвигали на второй план», — объяснил полковник запаса. По его словам, сейчас украинские военные используют для строительства оборонных линий иностранных специалистов. «Александр Сырский, как только вступил в должность Главкома ВСУ, сразу привлек инструкторов и специалистов западных стран, которые курируют все оборонительные линии. Видимо, там тоже прошел сбой, потому что у украинцев сейчас нет никаких своих стандартов, они вот так мечутся между нашими, еще с советской школы, и НАТОвскими», — продолжил военный обозреватель. Он подчеркнул, что Украина вынуждена буквально рвать на части наиболее подготовленные инженерно-саперные подразделения, чтобы попытаться заткнуть дыры в обороне. «Сырский был вынужден бросить на эти оборонительные линии несколько боеспособных бригад. В их состав входят инженерно-саперные подразделения, Однако они тоже не способны самостоятельно решить все задачи. Наблюдается следующая тенденция, которая тоже влияет на оборону: ротация на фронте, одну роту кидают на Авдеевское направление, другую на Купянское, а третью, допустим, на Херсонское. Такой раздрай идет. Бригада фактически существует, как штатная единица, но без единого командира. Точно также раздербанивается и инженерно-саперное подразделение», — добавил собеседник агентства. Для ВСУ проблемы встали особенно остро, когда РФ начала проводить наступательные операции, заявил Алехин. «На Украине есть специалисты, которые еще обладают опытом. Они прекрасно понимают, что российская оборона была выстроена по всем правилам еще советской военной науки. Поэтому им и не удалось ее взять. А у ВСУ сейчас непонятно, как все это выстраивается. Украинские военные ропчут. Это показывает и ход специальной операции, бои, которые сейчас происходят на Донбасском направлении. Это очень важный момент, который играет роль, что украинцы сейчас уходят в такую глухую оборону», — обратил внимание специалист. Сейчас развернулась настоящая шахматная партия, где украинская сторона вынуждена перебрасывать резервы от участка к участку, отметил Алехин. «На всех направлениях мы прощупываем наиболее уязвимые точки, провалы в обороне. Мы прорываемся, пусть медленно, но уверенно на пять, а где-то на 15 километров. Противник вынужден туда перебрасывать свои резервы. Мы тогда наносим удар в другом месте, где нащупали уязвимые места, и ВСУ оттуда просто перебрасывают резервы. Сейчас идет такая шахматная игра», — заключил собеседник URA.RU. Российские войска проводят успешные наступательные операции. Так за последнее время группировка «Запад» освободила населенный пункт Котляровка в Харьковской области. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. ВСУ пытались помешать продвижению российской армии, но по ним был нанесен удар. Киев стягивает резервы в Константиновку (ДНР), чтобы усилить фланги своей группировки в районе Часова Яра.