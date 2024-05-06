06 мая 2024

В момент возгорания в детсаду «Рыбка» в ЯНАО проходила экскурсия с детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, прогулка, дети
В детском саду проходила экскурсия с детьми Фото:

В момент возгорания в здании детсада «Рыбка» в Тазовском районе ЯНАО проходила экскурсия с детьми. В мероприятии участвовали 22 ребенка. На территории детского сада также находились 12 воспитанников и 23 сотрудника. Об этом сообщает telegram-канал «Мой Тазовский».

«В момент возгорания в здании находилось 12 детей и 23 сотрудника „Рыбки“. Еще 22 ребенка приехали в детский сад на экскурсию», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Прокуроры ЯНАО намерены провести проверку по факту сообщений о возгорании в детском саду «Рыбка» Тазовского района. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств ЧП.

Все дети и взрослые были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.
Все дети и взрослые были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.
Фото:
Возгорание произошло, предположительно, под сваями здания сада
Возгорание произошло, предположительно, под сваями здания сада
Фото:

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В момент возгорания в здании детсада «Рыбка» в Тазовском районе ЯНАО проходила экскурсия с детьми. В мероприятии участвовали 22 ребенка. На территории детского сада также находились 12 воспитанников и 23 сотрудника. Об этом сообщает telegram-канал «Мой Тазовский». «В момент возгорания в здании находилось 12 детей и 23 сотрудника „Рыбки“. Еще 22 ребенка приехали в детский сад на экскурсию», — сообщает источник. Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Прокуроры ЯНАО намерены провести проверку по факту сообщений о возгорании в детском саду «Рыбка» Тазовского района. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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