Прокуратура проведет проверку по факту пожара в детсаду «Рыбка» в ЯНАО

07 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Пожар возник, по предварительным данным, под сваями здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуроры ЯНАО намерены провести проверку по факту сообщений о возгорании в детском саду «Рыбка» Тазовского района. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств ЧП. По предварительным данным, пожар возник под сваями здания, сообщает прокуратура округа. «Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту произошедшего 7 мая 2024 года возгорания в МБДОУ «Детский сад «Рыбка», возникшего, по предварительным данным, под свайным пространством здания учреждения и приведшему к сильному задымлению помещений», — сообщает источник в Telegram. Уже известно, что пожарная сигнализация в детсаду сработала вовремя, эвакуация воспитанников и персонала проведена по инструкции. В ходе проверки прокуроры дадут оценку ЧП. Не исключено, что будут приняты меры прокурорского реагирования. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств пожара. Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуроры ЯНАО намерены провести проверку по факту сообщений о возгорании в детском саду «Рыбка» Тазовского района. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств ЧП. По предварительным данным, пожар возник под сваями здания, сообщает прокуратура округа. «Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту произошедшего 7 мая 2024 года возгорания в МБДОУ «Детский сад «Рыбка», возникшего, по предварительным данным, под свайным пространством здания учреждения и приведшему к сильному задымлению помещений», — сообщает источник в Telegram. Уже известно, что пожарная сигнализация в детсаду сработала вовремя, эвакуация воспитанников и персонала проведена по инструкции. В ходе проверки прокуроры дадут оценку ЧП. Не исключено, что будут приняты меры прокурорского реагирования. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств пожара. Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали.