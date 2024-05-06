06 мая 2024

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в детсаду «Рыбка» в ЯНАО

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар возник, по предварительным данным, под сваями здания Фото:

Прокуроры ЯНАО намерены провести проверку по факту сообщений о возгорании в детском саду «Рыбка» Тазовского района. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств ЧП. По предварительным данным, пожар возник под сваями здания, сообщает прокуратура округа.

«Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту произошедшего 7 мая 2024 года возгорания в МБДОУ «Детский сад «Рыбка», возникшего, по предварительным данным, под свайным пространством здания учреждения и приведшему к сильному задымлению помещений», — сообщает источник в Telegram.

Уже известно, что пожарная сигнализация в детсаду сработала вовремя, эвакуация воспитанников и персонала проведена по инструкции. В ходе проверки прокуроры дадут оценку ЧП. Не исключено, что будут приняты меры прокурорского реагирования. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств пожара.

Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали.

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Прокуроры ЯНАО намерены провести проверку по факту сообщений о возгорании в детском саду «Рыбка» Тазовского района. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств ЧП. По предварительным данным, пожар возник под сваями здания, сообщает прокуратура округа. «Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту произошедшего 7 мая 2024 года возгорания в МБДОУ «Детский сад «Рыбка», возникшего, по предварительным данным, под свайным пространством здания учреждения и приведшему к сильному задымлению помещений», — сообщает источник в Telegram. Уже известно, что пожарная сигнализация в детсаду сработала вовремя, эвакуация воспитанников и персонала проведена по инструкции. В ходе проверки прокуроры дадут оценку ЧП. Не исключено, что будут приняты меры прокурорского реагирования. В надзорном ведомстве возьмут под контроль выяснение всех обстоятельств пожара. Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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