На главной переправе ЯНАО запретят передвигаться на моноприводных машинах

С 11 часов будут введены ограничения на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 11:00 движение будет открыто только для полноприводных автомобилей», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Жители Салехарда и Лабытнанги, которые не успеют проехать на моноприводных машинах, смогут проехать в обе стороны только при наличии регистрации в этих городах или билетов на поезд или самолет.
Переправу через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в ночь на 10 мая. С этого момента будет запрещено движение любых видов транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
С 11 часов будут введены ограничения на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 11:00 движение будет открыто только для полноприводных автомобилей», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Жители Салехарда и Лабытнанги, которые не успеют проехать на моноприводных машинах, смогут проехать в обе стороны только при наличии регистрации в этих городах или билетов на поезд или самолет. Переправу через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в ночь на 10 мая. С этого момента будет запрещено движение любых видов транспорта.