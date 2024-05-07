07 мая 2024

На главной переправе ЯНАО запретят передвигаться на моноприводных машинах

На ледяной переправе Салехард — Лабытнанги вводятся первые ограничения движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
С 11 часов через переправу смогут проехать только полноприводные машины Фото:

С 11 часов будут введены ограничения на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 11:00 движение будет открыто только для полноприводных автомобилей», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Жители Салехарда и Лабытнанги, которые не успеют проехать на моноприводных машинах, смогут проехать в обе стороны только при наличии регистрации в этих городах или билетов на поезд или самолет.

Переправу через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в ночь на 10 мая. С этого момента будет запрещено движение любых видов транспорта.

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С 11 часов будут введены ограничения на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 11:00 движение будет открыто только для полноприводных автомобилей», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Жители Салехарда и Лабытнанги, которые не успеют проехать на моноприводных машинах, смогут проехать в обе стороны только при наличии регистрации в этих городах или билетов на поезд или самолет. Переправу через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги закроют в ночь на 10 мая. С этого момента будет запрещено движение любых видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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