FT: Литва отправит на Украину своих солдат

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Литва проведет тренировочную миссию на Украине Фото:
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Литва собирается отправить своих солдат на Украину. Как сообщила газете Financial Times литовский премьер Ингрид Шимоните, речь идет о тренировочной миссии.

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«Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения», — передает газета. По словам Шимоните, Вильнюс хочет гарантировать Киеву, что у него есть портенциал обновить вооруженные силы. Уточняется, что сама Киев еще не отправлял запрос на отправку миссии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих намерениях отправить французские войска на Украину. На фоне этого МИД Великобритании уточнил, что отправка военных подразделений НАТО на Украину может привести к опасной эскалации конфликта. Вскоре бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Париж все-таки отправил своих военных на Украину. Тогда МИДу Франции пришлось объясняться.

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Литва собирается отправить своих солдат на Украину. Как сообщила газете Financial Times литовский премьер Ингрид Шимоните, речь идет о тренировочной миссии. «Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения», — передает газета. По словам Шимоните, Вильнюс хочет гарантировать Киеву, что у него есть портенциал обновить вооруженные силы. Уточняется, что сама Киев еще не отправлял запрос на отправку миссии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих намерениях отправить французские войска на Украину. На фоне этого МИД Великобритании уточнил, что отправка военных подразделений НАТО на Украину может привести к опасной эскалации конфликта. Вскоре бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявлял, что Париж все-таки отправил своих военных на Украину. Тогда МИДу Франции пришлось объясняться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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