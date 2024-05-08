Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетики из-за взрывов: карта СВО на 8 мая

Минэнерго Украины заявило об атаках на энергообъекты в пяти регионах

08 мая 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Между ВС РФ и ВСУ продолжаются у Вербового и Работино Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пяти регионах Украины оказались повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии из-за взрывов. Об этом сообщил глава минэнерго страны Герман Галущенко. Интерактивная карта боев на Украине на 8 мая — в материале URA.RU. Обстрелы по территории Украины По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Во многих регионах были слышны взрывы. По информации telegram-канала «Украина.ру», на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС прогремели взрывы. Отмечается, что вторая станция находится в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. В Полтавской, Киевской и Львовской областях прозвучали взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. Там подчеркнули, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело три серии взрывов. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на Украине повреждены объекты энергоинфраструктуры в пяти регионах Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия совершила удар по инфраструктурным объектам во Львовской области. По его словам, ВС РФ ударили по аэродрому, который готовился к приему западных истребителей F-16. Запорожское направление Между ВС РФ и ВСУ продолжаются бои северо-западнее Вербового и Работино. Об этом сообщил telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo. Донецкое направление По данным Wargonzo, ВС РФ продвигаются в Красногоровке. Также отмечается, что в Нетайлово идут бои. «В районе Очеретино ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожных путей, по направлению к населенному пункту Прогресс, а также все ближе подходят к Новоалександровке», — говорится в сообщении. В силовых структурах ДНР сообщили, что ВСУ из-за отсутствия оборонительных сооружений в районе села Новопокровское под Авдеевкой потеряли несколько сотен солдат. По их словам, любая активность украинской армии на данном участке фронта немедленно пресекается точными комбинированными ударами, передает ТАСС. В пресс-службе УФСБ ДНР заявили, что донецкие спецслужбы обнаружили в пригороде Авдеевки заминированный схрон с гранатометами, боеприпасами и огнеметами, передает ТАСС. По их информации, вооружение было западного производства. В Минобороны сообщили, что бойцы ВС РФ непрерывно совершенствуют навыки ведения ближнего боя на учебных местах в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что для быстрой адаптации личного состава к боевой обстановке солдаты проходят практическую отработку действий в составе подразделений. Часовоярское направление На направлении идут бои в восточном пригороде Часов Яра и на северном и южном флангах. Об этом заявил Wargonzo. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пяти регионах Украины оказались повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии из-за взрывов. Об этом сообщил глава минэнерго страны Герман Галущенко. Интерактивная карта боев на Украине на 8 мая — в материале URA.RU. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Во многих регионах были слышны взрывы. По информации telegram-канала «Украина.ру», на Киевской ГЭС и Бурштынской ТЭС прогремели взрывы. Отмечается, что вторая станция находится в городе Бурштын, рядом с пересечением электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. В Полтавской, Киевской и Львовской областях прозвучали взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. Там подчеркнули, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело три серии взрывов. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на Украине повреждены объекты энергоинфраструктуры в пяти регионах Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия совершила удар по инфраструктурным объектам во Львовской области. По его словам, ВС РФ ударили по аэродрому, который готовился к приему западных истребителей F-16. Между ВС РФ и ВСУ продолжаются бои северо-западнее Вербового и Работино. Об этом сообщил telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo. По данным Wargonzo, ВС РФ продвигаются в Красногоровке. Также отмечается, что в Нетайлово идут бои. «В районе Очеретино ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожных путей, по направлению к населенному пункту Прогресс, а также все ближе подходят к Новоалександровке», — говорится в сообщении. В силовых структурах ДНР сообщили, что ВСУ из-за отсутствия оборонительных сооружений в районе села Новопокровское под Авдеевкой потеряли несколько сотен солдат. По их словам, любая активность украинской армии на данном участке фронта немедленно пресекается точными комбинированными ударами, передает ТАСС. В пресс-службе УФСБ ДНР заявили, что донецкие спецслужбы обнаружили в пригороде Авдеевки заминированный схрон с гранатометами, боеприпасами и огнеметами, передает ТАСС. По их информации, вооружение было западного производства. В Минобороны сообщили, что бойцы ВС РФ непрерывно совершенствуют навыки ведения ближнего боя на учебных местах в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что для быстрой адаптации личного состава к боевой обстановке солдаты проходят практическую отработку действий в составе подразделений. На направлении идут бои в восточном пригороде Часов Яра и на северном и южном флангах. Об этом заявил Wargonzo.