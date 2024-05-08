Челябинские экс-силовики не смогли смягчить приговор по делу о смертельной драке

Челябинский облсуд оставил в силе наказание экс-сотрудникам СКР Зубкову и Зыкову

08 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Кирилл Зубков участвовал в заседании с помощью видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Челябинский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный бывшим сотрудникам Следственного комитета РФ Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову, участвовавших в смертельной драке у ночного клуба. Об этом 8 мая передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале разбирательства сторона Зубкова попросила допустить к рассмотрению дела наряду с адвокатом его жену, Ксению Зубкову, закончившую четвертый курс юрфака. Представитель потерпевшей Георгий Краснов заявил, что это просто способ дать Зубковым чаще видеться, и суд отклонил ходатайство. Адвокаты Зубкова предложили переквалифицировать ему статью на ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, с минимальным сроком наказания — от двух лет лишения свободы до двух лет принудительных работ), приговор отменить и вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе. Прокурор потребовал, напротив, ужесточить наказание с учетом того, что не было учтено алкогольное опьянение экс-следователей. Соответственно, наказание должно быть тем же, что просило обвинение в суде первой инстанции. Плюс с Зыкова предложено взыскать 500 тысяч рублей, а с Зубкова — 1,5 млн рублей. «Приговор центрального суда в отношении Зубкова и Зыкова оставить без изменения. Приговор вступил в законную силу», — зачитал решение судья, выйдя из совещательной комнаты. Зыков работал следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Зубков — следователем Ленинского следственного отдела СК. Оба были задержаны сотрудниками ППС в ночь смертельной драки с 28 на 29 мая 2022 года. На их обуви имелись следы крови, кулаки были сбиты. Но это не помешало им попытаться «отмазаться» от причастности к преступлению. Но эти попытки не увенчались успехом. Как только стало известно о произошедшем в отношении тогда еще занимавших свои должности следователей была инициирована проверка, по результатам которой их уволили из следственного комитета. Но со временем адвокаты Зыкова смогли добиться переквалификации статьи для своего клиента. Он вышел из СИЗО и через суд восстановился на службе, и даже получил компенсацию. Но полноценного возвращения к исполнению своих обязанностей не случилось. Мужчина был вновь уволен. Теперь уже с соблюдением все норм и правил. Материалы по делу были направлены в суд в марте 2023 года. Рассмотрение заняло почти год. По итогу бывших следователей признали виновными. Зубков, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего получил семь лет колонии строгого режима, Зыков же, которому переквалифицировали статью на «Нанесение побоев», отделался 10-месячным ограничением свободы. Однако он так и не был к нему применен. Также они должны возместить матери погибшего в драке с ними челябинца моральный ущерб. Дмитрий Зыков явился в зал заседаний лично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена Кирилла Зубкова, тоже юрист, просила дать ей возможность участвовать в защите мужа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адвокаты сделали все, что могли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный бывшим сотрудникам Следственного комитета РФ Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову, участвовавших в смертельной драке у ночного клуба. Об этом 8 мая передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале разбирательства сторона Зубкова попросила допустить к рассмотрению дела наряду с адвокатом его жену, Ксению Зубкову, закончившую четвертый курс юрфака. Представитель потерпевшей Георгий Краснов заявил, что это просто способ дать Зубковым чаще видеться, и суд отклонил ходатайство. Адвокаты Зубкова предложили переквалифицировать ему статью на ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, с минимальным сроком наказания — от двух лет лишения свободы до двух лет принудительных работ), приговор отменить и вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе. Прокурор потребовал, напротив, ужесточить наказание с учетом того, что не было учтено алкогольное опьянение экс-следователей. Соответственно, наказание должно быть тем же, что просило обвинение в суде первой инстанции. Плюс с Зыкова предложено взыскать 500 тысяч рублей, а с Зубкова — 1,5 млн рублей. «Приговор центрального суда в отношении Зубкова и Зыкова оставить без изменения. Приговор вступил в законную силу», — зачитал решение судья, выйдя из совещательной комнаты. Зыков работал следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области. Зубков — следователем Ленинского следственного отдела СК. Оба были задержаны сотрудниками ППС в ночь смертельной драки с 28 на 29 мая 2022 года. На их обуви имелись следы крови, кулаки были сбиты. Но это не помешало им попытаться «отмазаться» от причастности к преступлению. Но эти попытки не увенчались успехом. Как только стало известно о произошедшем в отношении тогда еще занимавших свои должности следователей была инициирована проверка, по результатам которой их уволили из следственного комитета. Но со временем адвокаты Зыкова смогли добиться переквалификации статьи для своего клиента. Он вышел из СИЗО и через суд восстановился на службе, и даже получил компенсацию. Но полноценного возвращения к исполнению своих обязанностей не случилось. Мужчина был вновь уволен. Теперь уже с соблюдением все норм и правил. Материалы по делу были направлены в суд в марте 2023 года. Рассмотрение заняло почти год. По итогу бывших следователей признали виновными. Зубков, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего получил семь лет колонии строгого режима, Зыков же, которому переквалифицировали статью на «Нанесение побоев», отделался 10-месячным ограничением свободы. Однако он так и не был к нему применен. Также они должны возместить матери погибшего в драке с ними челябинца моральный ущерб.