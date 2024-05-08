В курганском городе отремонтируют кинотеатр

В Шумихе отремонтируют здание кинотеатра Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Шумихе Курганской области планируют капитально отремонтировать двухэтажное здание кинотеатра «Родина». Местные власти ищут подрядчика для разработки проекта за полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания кинотеатра «Родина» в городе Шумиха. Начальная цена: 519 700 рублей», — говорится в аукционной документации.

Заказчиком выступает МКУ культуры «Шумихинский центр культуры и досуга». Заявки на участие в торгах принимаются до 15 мая.

Ранее URA.RU писало, что в межрайонной больнице в селе Кетово начали капитальный ремонт физиотерапевтического отделения. На эти цели выделено порядка 6 млн рублей. Работы должны завершить до конца октября 2024 года.