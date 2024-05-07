В курганской больнице отделение закрыли на капремонт

07 мая 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Кетово начался капремонт физиотерапевтического отделения больницы (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В межрайонной больнице №3 в Кетово Курганской области начался капитальный ремонт физиотерапевтического отделения. Работы должны завершить до 31 октября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона. «В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“ на проведение ремонтных работ выделено 5,97 млн рублей. Планируется провести ремонт стен, пола, произвести замену дверей, электропроводки и сантехники. Завершение работ планируется до 31 октября текущего года», — сообщает ведомство. По данным портала госзакупок, выполнять работы будет ООО «Добрострой». Также на портале есть сведения о проведенном аукционе по капремонту помещений межрайонной больницы в селе Садовое. Цена этого контракта 12 млн рублей, выполнять работы будет ООО «Универсалстройпроект». Срок окончания выполнения работ указан до 30 ноября 2024 года. Ранее в Кетовском округе капитально отремонтировали врачебную амбулаторию в селе Колташово, детское и приемное отделения Межрайонной больницы №3 в Кетово, участковую больницу в селе Введенское. В селе Менщиково и деревне Белый Яр отремонтированы фельдшерско — акушерские пункты. URA.RU писало, что за последние пять в Курганской области потратили около миллиарда рублей на строительство и оснащение медицинских пунктов в селах. Всего было построено 76 модульных ФАПов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В межрайонной больнице №3 в Кетово Курганской области начался капитальный ремонт физиотерапевтического отделения. Работы должны завершить до 31 октября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона. «В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта „Здравоохранение“ на проведение ремонтных работ выделено 5,97 млн рублей. Планируется провести ремонт стен, пола, произвести замену дверей, электропроводки и сантехники. Завершение работ планируется до 31 октября текущего года», — сообщает ведомство. По данным портала госзакупок, выполнять работы будет ООО «Добрострой». Также на портале есть сведения о проведенном аукционе по капремонту помещений межрайонной больницы в селе Садовое. Цена этого контракта 12 млн рублей, выполнять работы будет ООО «Универсалстройпроект». Срок окончания выполнения работ указан до 30 ноября 2024 года. Ранее в Кетовском округе капитально отремонтировали врачебную амбулаторию в селе Колташово, детское и приемное отделения Межрайонной больницы №3 в Кетово, участковую больницу в селе Введенское. В селе Менщиково и деревне Белый Яр отремонтированы фельдшерско — акушерские пункты. URA.RU писало, что за последние пять в Курганской области потратили около миллиарда рублей на строительство и оснащение медицинских пунктов в селах. Всего было построено 76 модульных ФАПов.