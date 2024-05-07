07 мая 2024

Жители города в ЯНАО просят у мэрии устранить огромные лужи. Фото

Прокуратура проверит качество уборки снега в Надыме
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме из-за неубранных сугробов во дворах образовались огромные лужи (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) жители просят у администрации принять меры по устранению луж перед домами. Жалобы они публикуют в социальных сетях, информацией уже заинтересовалась окружная прокуратура.

«Зверева, 27, первый подъезд. Два раза обращалась в службы, чтобы приехали и убрали воду, результата нет, а под водой лед. Пожалуйста, устраните проблему», — сообщила Елена Морозова в группе «Злой и добрый надымчанин», в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе окружной прокуратуры корреспонденту агентства сообщили, что по данной публикации уже проводится проверка. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

В комментариях под постом представители администрации города ответили, что рабочие уже устраняют воду, наледь и снег на данном участке. Но комментаторы стали сообщать о проблемах и по другим адресам. «Набережная, 6. Весь двор в воде, когда кучу снега вывезут, из подъезда не выйти», — спрашивает Ольга. «А на Набережной, 28 когда будут снег чистить?» — интересуется Ксения. У коммунальных служб нашлись и защитники. «Сейчас так и будет, нет столько техники чтоб за раз везде убрать. Мужики и так в три смены работают без выходных», — написала Светлана.

Ранее прокуратура выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске. Директору выписали административный штраф и обязали устранить нарушения.

Из-за таяния снега во дворе Надыма образовалась лужа
Из-за таяния снега во дворе Надыма образовалась лужа
Фото:
Мэрия направила силы на уборку снега и воды
Мэрия направила силы на уборку снега и воды
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) жители просят у администрации принять меры по устранению луж перед домами. Жалобы они публикуют в социальных сетях, информацией уже заинтересовалась окружная прокуратура. «Зверева, 27, первый подъезд. Два раза обращалась в службы, чтобы приехали и убрали воду, результата нет, а под водой лед. Пожалуйста, устраните проблему», — сообщила Елена Морозова в группе «Злой и добрый надымчанин», в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе окружной прокуратуры корреспонденту агентства сообщили, что по данной публикации уже проводится проверка. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. В комментариях под постом представители администрации города ответили, что рабочие уже устраняют воду, наледь и снег на данном участке. Но комментаторы стали сообщать о проблемах и по другим адресам. «Набережная, 6. Весь двор в воде, когда кучу снега вывезут, из подъезда не выйти», — спрашивает Ольга. «А на Набережной, 28 когда будут снег чистить?» — интересуется Ксения. У коммунальных служб нашлись и защитники. «Сейчас так и будет, нет столько техники чтоб за раз везде убрать. Мужики и так в три смены работают без выходных», — написала Светлана. Ранее прокуратура выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске. Директору выписали административный штраф и обязали устранить нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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