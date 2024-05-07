Жители города в ЯНАО просят у мэрии устранить огромные лужи. Фото

Прокуратура проверит качество уборки снега в Надыме

08 мая 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

В Надыме из-за неубранных сугробов во дворах образовались огромные лужи (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Надыме (ЯНАО) жители просят у администрации принять меры по устранению луж перед домами. Жалобы они публикуют в социальных сетях, информацией уже заинтересовалась окружная прокуратура. «Зверева, 27, первый подъезд. Два раза обращалась в службы, чтобы приехали и убрали воду, результата нет, а под водой лед. Пожалуйста, устраните проблему», — сообщила Елена Морозова в группе «Злой и добрый надымчанин», в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе окружной прокуратуры корреспонденту агентства сообщили, что по данной публикации уже проводится проверка. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. В комментариях под постом представители администрации города ответили, что рабочие уже устраняют воду, наледь и снег на данном участке. Но комментаторы стали сообщать о проблемах и по другим адресам. «Набережная, 6. Весь двор в воде, когда кучу снега вывезут, из подъезда не выйти», — спрашивает Ольга. «А на Набережной, 28 когда будут снег чистить?» — интересуется Ксения. У коммунальных служб нашлись и защитники. «Сейчас так и будет, нет столько техники чтоб за раз везде убрать. Мужики и так в три смены работают без выходных», — написала Светлана. Ранее прокуратура выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске. Директору выписали административный штраф и обязали устранить нарушения. Из-за таяния снега во дворе Надыма образовалась лужа группа «Злой и добрый надымчанин», Вк Фото: Мэрия направила силы на уборку снега и воды группа «Злой и добрый надымчанин», Вк, комментарий под постом пресс-служба мэрии Надыма, Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) жители просят у администрации принять меры по устранению луж перед домами. Жалобы они публикуют в социальных сетях, информацией уже заинтересовалась окружная прокуратура. «Зверева, 27, первый подъезд. Два раза обращалась в службы, чтобы приехали и убрали воду, результата нет, а под водой лед. Пожалуйста, устраните проблему», — сообщила Елена Морозова в группе «Злой и добрый надымчанин», в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе окружной прокуратуры корреспонденту агентства сообщили, что по данной публикации уже проводится проверка. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. В комментариях под постом представители администрации города ответили, что рабочие уже устраняют воду, наледь и снег на данном участке. Но комментаторы стали сообщать о проблемах и по другим адресам. «Набережная, 6. Весь двор в воде, когда кучу снега вывезут, из подъезда не выйти», — спрашивает Ольга. «А на Набережной, 28 когда будут снег чистить?» — интересуется Ксения. У коммунальных служб нашлись и защитники. «Сейчас так и будет, нет столько техники чтоб за раз везде убрать. Мужики и так в три смены работают без выходных», — написала Светлана. Ранее прокуратура выявила нарушения у организации, ответственной за содержание подтопленных дорог в Ноябрьске. Директору выписали административный штраф и обязали устранить нарушения.