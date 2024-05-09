Политолог Мартынов: парад Победы показал преемственность военных поколений

09 мая 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

На параде Победы показали военную технику разных лет Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Участие в параде в честь 79-й годовщины Великой Победы техники, которая использовалась в спецоперации на Украине, а также выставка трофейного западного вооружения на Поклонной горе показала цикличность истории и преемственность поколений сильных духом российских военных. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. «Эта якобы непобедимая, разрекламированная, проданная за миллионы западная техника разбита же не просто так. Наши деды били эти новейшие, опасные танки, так и сегодня их уничтожат наши ребята. Очень четко видны эти параллели. Несколько лет назад некоторые смеялись над наклейками на машинах „можем повторить“, сейчас уже никто не смеется», — сказал Алексей Мартынов. Новость по теме Политолог Потуремский: Россия показала провал Запада в попытках изолировать РФ Он подчеркнул, что 9 Мая — это символ спасения. «День Победы для нас — это действительно главный праздник. Это касается всего постсоветского пространства. Это спасение людей, по крайней мере, Европы, от этой чумы XX века, от нацизма. Это действительно раковая опухоль, которая пожирала души людей. Наши великие героические деды сумели спасти континент от этого ужаса почти на 80 лет», — отметил политолог. Однако Европа пытается забыть свою историю, продолжил собеседник агентства. «Некоторые страны попали под внешнее влияние. Одна из точек давления — это попытка стереть символы, запретить 9 Мая, снести памятники. В прибалтийских странах за „Бессмертный полк“ сажают в тюрьму, и все равно ничего не получается», — заявил Мартынов. В честь 79-й годовщины Великой Победы на параде показали военную технику, которая участвовала в Великой Отечественной войне, а также в спецоперации на Украине. На Поклонной горе прошла выставка трофейной западной техники из США, Германии, Британии, Франции, разбитой на СВО. Еще одна акция — «Огонь памяти», которая символизирует преемственность между нашими предками в годы Великой Отечественной и современными героями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участие в параде в честь 79-й годовщины Великой Победы техники, которая использовалась в спецоперации на Украине, а также выставка трофейного западного вооружения на Поклонной горе показала цикличность истории и преемственность поколений сильных духом российских военных. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. «Эта якобы непобедимая, разрекламированная, проданная за миллионы западная техника разбита же не просто так. Наши деды били эти новейшие, опасные танки, так и сегодня их уничтожат наши ребята. Очень четко видны эти параллели. Несколько лет назад некоторые смеялись над наклейками на машинах „можем повторить“, сейчас уже никто не смеется», — сказал Алексей Мартынов. Он подчеркнул, что 9 Мая — это символ спасения. «День Победы для нас — это действительно главный праздник. Это касается всего постсоветского пространства. Это спасение людей, по крайней мере, Европы, от этой чумы XX века, от нацизма. Это действительно раковая опухоль, которая пожирала души людей. Наши великие героические деды сумели спасти континент от этого ужаса почти на 80 лет», — отметил политолог. Однако Европа пытается забыть свою историю, продолжил собеседник агентства. «Некоторые страны попали под внешнее влияние. Одна из точек давления — это попытка стереть символы, запретить 9 Мая, снести памятники. В прибалтийских странах за „Бессмертный полк“ сажают в тюрьму, и все равно ничего не получается», — заявил Мартынов. В честь 79-й годовщины Великой Победы на параде показали военную технику, которая участвовала в Великой Отечественной войне, а также в спецоперации на Украине. На Поклонной горе прошла выставка трофейной западной техники из США, Германии, Британии, Франции, разбитой на СВО. Еще одна акция — «Огонь памяти», которая символизирует преемственность между нашими предками в годы Великой Отечественной и современными героями.