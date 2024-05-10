Политолог Поляков: Мишустин избавится от наследства предшественников

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин показал себя, как высокоэффективный глава правительства, сказал Сергей Поляков Фото:
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Смена правительства в России-2024

Состав правительства, который работал вместе с премьер-министром РФ, достался ему от предшественников. Он будет изменен в случае утверждения Михаила Мишустина вновь в должности. Таким мнением с URA.RU поделился руководителя «Центра электоральных практик» Сергей Поляков.

«Состав правительства Мишустину достался в определенной мере в наследство от предшественников. Сам премьер-министр показал достаточно высокую эффективность. Ему удалось пройти непростые периоды, как COVID-19 и драконовские санкции со стороны коллективного Запада. Это показывает, что, во-первых, и сам премьер-министр — человек своей должности вполне соответствующий, и само правительство в основном способно решать задачи, по многим из них есть определенные вопросы у общества. Поэтому я думаю, что все-таки изменения будут. Правительство продолжит эффективно справляться с теми задачами, которые стоят перед ним и страной в целом», — сказал Сергей Поляков.

Что ждет страну при новом правительстве

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В Госдуме утверждают нового премьер-министра России: онлайн-трансляция

По его словам, Россию ждет более быстрое развитие в технологическом плане, что уже показал на своем посту Мишустин. «Для него цифровизация — это всего-навсего эффективный инструмент. Она позволяет видеть те вещи, которые в аналоговой ситуации заметить трудно. Нас ждет новая индустриализация. Выход на новый уровень развития. Потому что мы [сейчас находимся] после той разрухи, которая случилась в 1990-х, и той модели, которую нам еще правительство Егора Гайдара (экс-министр финансов РФ) навязывало, что мы поставщик ресурсов для цивилизованного мира. Северный морской путь, нефть, газ, металл — это все нужно, но кроме этого нам нужны высокие технологии, а в цифровом пространстве они лучше развиваются, чем в аналоговом», — отметил политолог.

Каких людей ждут в правительстве

Правительству нужны сильные управленцы и губернаторский ресурс в этом плане используется в недостаточной мере, продолжил эксперт. «Губернатор — это высшее должностное лицо субъекта федерации. Это человек, который обладает вполне достаточными компетенциями. Причем руководит регионом он самостоятельно. Степень ответственности гораздо выше, чем даже у министров. Я думаю, что люди, которые приобрели на этом посту достаточно высокие управленческие компетенции, вполне справятся с теми задачами, которые будут стоять в правительстве. Более того, я считаю, что это нормальная практика. Может быть, даже у нас она недостаточно используется в вовлечение представителя губернаторского корпуса к управлению страной», — подчеркнул собеседник агентства.

Он объяснил, почему предпочтение нужно отдавать именно губернаторам. «Чиновник решает чисто технократические, утилитарные задачи. Губернатор — больше политик. Он еще должен выстраивать коммуникацию с людьми, слышать обратную связь. Чиновники, которые сделали карьеры в министерских кабинетах, не слышат людей, а губернаторский корпус — это другие люди», — сообщил специалист.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Для этого будет проведено голосование. Процесс формирования нового правительства обещали провести в кратчайшие сроки.

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Состав правительства, который работал вместе с премьер-министром РФ, достался ему от предшественников. Он будет изменен в случае утверждения Михаила Мишустина вновь в должности. Таким мнением с URA.RU поделился руководителя «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Состав правительства Мишустину достался в определенной мере в наследство от предшественников. Сам премьер-министр показал достаточно высокую эффективность. Ему удалось пройти непростые периоды, как COVID-19 и драконовские санкции со стороны коллективного Запада. Это показывает, что, во-первых, и сам премьер-министр — человек своей должности вполне соответствующий, и само правительство в основном способно решать задачи, по многим из них есть определенные вопросы у общества. Поэтому я думаю, что все-таки изменения будут. Правительство продолжит эффективно справляться с теми задачами, которые стоят перед ним и страной в целом», — сказал Сергей Поляков. По его словам, Россию ждет более быстрое развитие в технологическом плане, что уже показал на своем посту Мишустин. «Для него цифровизация — это всего-навсего эффективный инструмент. Она позволяет видеть те вещи, которые в аналоговой ситуации заметить трудно. Нас ждет новая индустриализация. Выход на новый уровень развития. Потому что мы [сейчас находимся] после той разрухи, которая случилась в 1990-х, и той модели, которую нам еще правительство Егора Гайдара (экс-министр финансов РФ) навязывало, что мы поставщик ресурсов для цивилизованного мира. Северный морской путь, нефть, газ, металл — это все нужно, но кроме этого нам нужны высокие технологии, а в цифровом пространстве они лучше развиваются, чем в аналоговом», — отметил политолог. Правительству нужны сильные управленцы и губернаторский ресурс в этом плане используется в недостаточной мере, продолжил эксперт. «Губернатор — это высшее должностное лицо субъекта федерации. Это человек, который обладает вполне достаточными компетенциями. Причем руководит регионом он самостоятельно. Степень ответственности гораздо выше, чем даже у министров. Я думаю, что люди, которые приобрели на этом посту достаточно высокие управленческие компетенции, вполне справятся с теми задачами, которые будут стоять в правительстве. Более того, я считаю, что это нормальная практика. Может быть, даже у нас она недостаточно используется в вовлечение представителя губернаторского корпуса к управлению страной», — подчеркнул собеседник агентства. Он объяснил, почему предпочтение нужно отдавать именно губернаторам. «Чиновник решает чисто технократические, утилитарные задачи. Губернатор — больше политик. Он еще должен выстраивать коммуникацию с людьми, слышать обратную связь. Чиновники, которые сделали карьеры в министерских кабинетах, не слышат людей, а губернаторский корпус — это другие люди», — сообщил специалист. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Для этого будет проведено голосование. Процесс формирования нового правительства обещали провести в кратчайшие сроки.
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