В Тюмени аренда квартиры выглядит предпочтительнее покупки собственной

11 мая 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Коррекция рынка недвижимости ожидается на протяжении всего 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за роста цен на квартиры и ипотечных ставок аренда квартиры в Тюмени стала выглядеть куда предпочтительнее покупки своей. В частности, речь идет о жилье на вторичном рынке. Об этом сообщил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. «Ситуация на рынке аренды Тюмени начала меняться с середины лета 2023 года. Центральный Банк начал повышение ключевой ставки, что сильно увеличило ежемесячный ипотечный платеж при покупке квартиры на вторичном рынке и вызвало очередной рост цен на квартиры в новостройках», — рассказал Жуков РБК Тюмень. Отмечается, что при текущих ценах на покупку жилья и ипотечных ставках аренда начала выглядеть предпочтительнее приобретения собственной, особенно на вторичном рынке. По словам эксперта, те, кто раньше мог взять квартиру в ипотеку, сейчас делают выбор в пользу аренды. Рынок будет корректироваться минимум в течение 2024 года. Жуков отметил, что рост спроса на рынке аренды наложился на традиционно высокий осенний сезон 2023 года. В результате количество предложений аренды к октябрю 2023 года в городе сократилось на 60%. При этом средняя цена увеличилась на 23% (составила 25 тысяч рублей в месяц). С того времени стоимость немного колеблется, однако держится на этом уровне. Банки России приступили к ужесточению кредитования по льготным ипотечным ставкам. Это произошло после сокращения бюджетных субсидий. Речь идет о льготных ставок на новостройки под 8%, семейной — 6%, IT — 5% и Дальневосточной — 2%. Некоторые эксперты прогнозируют, что выдачи ипотек в январе сократятся в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за роста цен на квартиры и ипотечных ставок аренда квартиры в Тюмени стала выглядеть куда предпочтительнее покупки своей. В частности, речь идет о жилье на вторичном рынке. Об этом сообщил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. «Ситуация на рынке аренды Тюмени начала меняться с середины лета 2023 года. Центральный Банк начал повышение ключевой ставки, что сильно увеличило ежемесячный ипотечный платеж при покупке квартиры на вторичном рынке и вызвало очередной рост цен на квартиры в новостройках», — рассказал Жуков РБК Тюмень. Отмечается, что при текущих ценах на покупку жилья и ипотечных ставках аренда начала выглядеть предпочтительнее приобретения собственной, особенно на вторичном рынке. По словам эксперта, те, кто раньше мог взять квартиру в ипотеку, сейчас делают выбор в пользу аренды. Рынок будет корректироваться минимум в течение 2024 года. Жуков отметил, что рост спроса на рынке аренды наложился на традиционно высокий осенний сезон 2023 года. В результате количество предложений аренды к октябрю 2023 года в городе сократилось на 60%. При этом средняя цена увеличилась на 23% (составила 25 тысяч рублей в месяц). С того времени стоимость немного колеблется, однако держится на этом уровне. Банки России приступили к ужесточению кредитования по льготным ипотечным ставкам. Это произошло после сокращения бюджетных субсидий. Речь идет о льготных ставок на новостройки под 8%, семейной — 6%, IT — 5% и Дальневосточной — 2%. Некоторые эксперты прогнозируют, что выдачи ипотек в январе сократятся в два раза.