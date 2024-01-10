Банки РФ начали массово ужесточать условия по льготной ипотеке

10 января 2024 в 06:13 Размер текста - 17 +

Банки начнут выдавать льготные ипотеки только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком Фото: Илья Московец © URA.RU Банки России начали ужесточать кредитование по льготным ипотечным ставкам. Это произошло после сокращения бюджетных субсидий, сообщили они. Газпромбанк приостановил выдачу льготной ипотеки по госпрограммам для людей, которые не являются клиентами банка. В Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке начнут выдавать льготные ипотеки только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, заявили их представители «Коммерсанту» . В ВТБ сообщили, что решение продиктовано «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке». Это коснется льготных ставок: под 8% на новостройки, семейной под 6%, ИТ под 5% и Дальневосточной под 2%. Некоторые эксперты ожидают, что выдачи ипотек в январе сократятся в два раза. Ставка по ипотеке в 2024 году опустится до 10%, если Центробанк примет решение о понижении ключевой ставки. ЦБ проводит последовательную жесткую кредитно-денежную политику, поэтому вполне вероятно, что ключевая ставка не только не снизится, но останется на месте или вовсе поднимется, передает телеканал 360.

Банки России начали ужесточать кредитование по льготным ипотечным ставкам. Это произошло после сокращения бюджетных субсидий, сообщили они. Газпромбанк приостановил выдачу льготной ипотеки по госпрограммам для людей, которые не являются клиентами банка. В Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке начнут выдавать льготные ипотеки только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, заявили их представители «Коммерсанту». В ВТБ сообщили, что решение продиктовано «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке». Это коснется льготных ставок: под 8% на новостройки, семейной под 6%, ИТ под 5% и Дальневосточной под 2%. Некоторые эксперты ожидают, что выдачи ипотек в январе сократятся в два раза. Ставка по ипотеке в 2024 году опустится до 10%, если Центробанк примет решение о понижении ключевой ставки. ЦБ проводит последовательную жесткую кредитно-денежную политику, поэтому вполне вероятно, что ключевая ставка не только не снизится, но останется на месте или вовсе поднимется, передает телеканал 360.