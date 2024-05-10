В Тюменской области дети заразились туберкулезом

11 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

В регионе 116 человек заразились туберкулезом Фото: Анна Майорова © URA.RU Трое детей из Тюменской области заразились туберкулезом, который поражает легкие. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона. «За первые три месяца 2024 года 116 человек заразились туберкулезом. Есть среди заразившихся и несовершеннолетние. Их не менее трех человек», — передает слова Роспотребнадзора 72.RU. По словам представителей ведомства, заболеваемость была зарегистрирована во всех районах, кроме Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Омутинского, Сладковского, Уватского, Упоровского районов. Туберкулез — это воздушно-капельная инфекция. Болезнь передается по воздуху. Возбудитель попадает в легкие вместе с вдыхаемым воздухом и оседает на стенках альвеол или бронхов. При туберкулезе чаще поражаются легкие, но могут и другие органы: почки, лимфатические узлы, кости, глаза, кожа, головной мозг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое детей из Тюменской области заразились туберкулезом, который поражает легкие. Об этом сообщил Роспотребнадзор региона. «За первые три месяца 2024 года 116 человек заразились туберкулезом. Есть среди заразившихся и несовершеннолетние. Их не менее трех человек», — передает слова Роспотребнадзора 72.RU. По словам представителей ведомства, заболеваемость была зарегистрирована во всех районах, кроме Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Омутинского, Сладковского, Уватского, Упоровского районов. Туберкулез — это воздушно-капельная инфекция. Болезнь передается по воздуху. Возбудитель попадает в легкие вместе с вдыхаемым воздухом и оседает на стенках альвеол или бронхов. При туберкулезе чаще поражаются легкие, но могут и другие органы: почки, лимфатические узлы, кости, глаза, кожа, головной мозг.