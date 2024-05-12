Зеленский рассказал о ситуации в Харьковщине на фоне мощного наступления ВС РФ

Зеленский признал ухудшение ситуации в Харьковщине из-за наступления ВС РФ
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Зеленский признал ухудшение ситуации в Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ пытаются укрепиться в ряде сел в Харьковской области, они уже стали зоной ведения боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Особое внимание — Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои <…> Есть села, которые фактически из „серой зоны“ стали зоной ведения боевых действий, и противник пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, удары в Харьковской области наносятся для того, чтобы подвесить моральную, мотивационную способность Украины защищаться.

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По словам командира подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис», артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Она подавляет оборонительные рубежи солдат ВСУ, уничтожая опорные пункты и склады армии Украины.

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ВС РФ пытаются укрепиться в ряде сел в Харьковской области, они уже стали зоной ведения боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Особое внимание — Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои <…> Есть села, которые фактически из „серой зоны“ стали зоной ведения боевых действий, и противник пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, удары в Харьковской области наносятся для того, чтобы подвесить моральную, мотивационную способность Украины защищаться. ВС РФ ведут активные бои в Харьковской области. Солдаты ВСУ уже заявили об адском наступлении российской армии в регионе. По словам командира подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис», артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Она подавляет оборонительные рубежи солдат ВСУ, уничтожая опорные пункты и склады армии Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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