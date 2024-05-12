Зеленский рассказал о ситуации в Харьковщине на фоне мощного наступления ВС РФ

Зеленский признал ухудшение ситуации в Харьковщине из-за наступления ВС РФ

12 мая 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Зеленский признал ухудшение ситуации в Харьковской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ пытаются укрепиться в ряде сел в Харьковской области, они уже стали зоной ведения боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Особое внимание — Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои <…> Есть села, которые фактически из „серой зоны“ стали зоной ведения боевых действий, и противник пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, удары в Харьковской области наносятся для того, чтобы подвесить моральную, мотивационную способность Украины защищаться. Новость по теме Что происходит в Харьковской области: оценка военкоров и западных СМИ ВС РФ ведут активные бои в Харьковской области. Солдаты ВСУ уже заявили об адском наступлении российской армии в регионе. По словам командира подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис», артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Она подавляет оборонительные рубежи солдат ВСУ, уничтожая опорные пункты и склады армии Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ пытаются укрепиться в ряде сел в Харьковской области, они уже стали зоной ведения боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Особое внимание — Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои <…> Есть села, которые фактически из „серой зоны“ стали зоной ведения боевых действий, и противник пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, удары в Харьковской области наносятся для того, чтобы подвесить моральную, мотивационную способность Украины защищаться. ВС РФ ведут активные бои в Харьковской области. Солдаты ВСУ уже заявили об адском наступлении российской армии в регионе. По словам командира подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис», артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Она подавляет оборонительные рубежи солдат ВСУ, уничтожая опорные пункты и склады армии Украины.