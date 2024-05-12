Зеленский рассказал о ситуации в Харьковщине на фоне мощного наступления ВС РФ

ВС РФ пытаются укрепиться в ряде сел в Харьковской области, они уже стали зоной ведения боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Особое внимание — Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои <…> Есть села, которые фактически из „серой зоны“ стали зоной ведения боевых действий, и противник пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его мнению, удары в Харьковской области наносятся для того, чтобы подвесить моральную, мотивационную способность Украины защищаться.
ВС РФ ведут активные бои в Харьковской области. Солдаты ВСУ уже заявили об адском наступлении российской армии в регионе.
По словам командира подразделения группировки «Север» с позывным «Ирбис», артиллерия работает по позициям противника круглые сутки. Она подавляет оборонительные рубежи солдат ВСУ, уничтожая опорные пункты и склады армии Украины.
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