12 мая 2024
11 мая 2024

В Кургане ураганный ветер сносил ларьки и остановки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
Ураганный ветер в Кургане ломал ветки деревьев (архивное фото) Фото:

Сильный ветер срывал с места и уносил ларьки и металлические остановки, а также ломал ветки деревьев в Кургане. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Они поделились фотографиями последствий урагана.

«В микрорайоне Кургана Рябково ветер сдул ларьки. В Затобольном улетела автобусная остановка из-за урагана», говорится в сообщениях горожан, опубликованных в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В Заозерном микрорайоне у некоторых домов ветер повредил обшивку. По Кургану ветер носил мусор и баки, которые не были закреплены на площадках, отмечают жители города в комментариях.

В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Жители фотографировали повреждения домов и делились фото в соцсетях.

В Кургане сильный ветер переворачивал ларьки и павильоны
В Кургане сильный ветер переворачивал ларьки и павильоны
Фото:
Курганскую остановку снесло ураганным ветром
Курганскую остановку снесло ураганным ветром
Фото:

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Сильный ветер срывал с места и уносил ларьки и металлические остановки, а также ломал ветки деревьев в Кургане. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Они поделились фотографиями последствий урагана. «В микрорайоне Кургана Рябково ветер сдул ларьки. В Затобольном улетела автобусная остановка из-за урагана», говорится в сообщениях горожан, опубликованных в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В Заозерном микрорайоне у некоторых домов ветер повредил обшивку. По Кургану ветер носил мусор и баки, которые не были закреплены на площадках, отмечают жители города в комментариях. В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Жители фотографировали повреждения домов и делились фото в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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