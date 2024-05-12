Сильный ветер срывал с места и уносил ларьки и металлические остановки, а также ломал ветки деревьев в Кургане. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Они поделились фотографиями последствий урагана.
«В микрорайоне Кургана Рябково ветер сдул ларьки. В Затобольном улетела автобусная остановка из-за урагана», говорится в сообщениях горожан, опубликованных в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
В Заозерном микрорайоне у некоторых домов ветер повредил обшивку. По Кургану ветер носил мусор и баки, которые не были закреплены на площадках, отмечают жители города в комментариях.
В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Жители фотографировали повреждения домов и делились фото в соцсетях.
В Кургане сильный ветер переворачивал ларьки и павильоны
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Сильный ветер срывал с места и уносил ларьки и металлические остановки, а также ломал ветки деревьев в Кургане. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Они поделились фотографиями последствий урагана. «В микрорайоне Кургана Рябково ветер сдул ларьки. В Затобольном улетела автобусная остановка из-за урагана», говорится в сообщениях горожан, опубликованных в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В Заозерном микрорайоне у некоторых домов ветер повредил обшивку. По Кургану ветер носил мусор и баки, которые не были закреплены на площадках, отмечают жители города в комментариях. В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Жители фотографировали повреждения домов и делились фото в соцсетях.