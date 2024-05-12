В Кургане ураганный ветер сносил ларьки и остановки. Фото

13 мая 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Ураганный ветер в Кургане ломал ветки деревьев (архивное фото) Фото: Лариса Рычкова © URA.RU Сильный ветер срывал с места и уносил ларьки и металлические остановки, а также ломал ветки деревьев в Кургане. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Они поделились фотографиями последствий урагана. «В микрорайоне Кургана Рябково ветер сдул ларьки. В Затобольном улетела автобусная остановка из-за урагана», говорится в сообщениях горожан, опубликованных в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В Заозерном микрорайоне у некоторых домов ветер повредил обшивку. По Кургану ветер носил мусор и баки, которые не были закреплены на площадках, отмечают жители города в комментариях. В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Жители фотографировали повреждения домов и делились фото в соцсетях. В Кургане сильный ветер переворачивал ларьки и павильоны паблик «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Курганскую остановку снесло ураганным ветром паблик «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сильный ветер срывал с места и уносил ларьки и металлические остановки, а также ломал ветки деревьев в Кургане. Об этом сообщили горожане в соцсетях. Они поделились фотографиями последствий урагана. «В микрорайоне Кургана Рябково ветер сдул ларьки. В Затобольном улетела автобусная остановка из-за урагана», говорится в сообщениях горожан, опубликованных в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». В Заозерном микрорайоне у некоторых домов ветер повредил обшивку. По Кургану ветер носил мусор и баки, которые не были закреплены на площадках, отмечают жители города в комментариях. В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Жители фотографировали повреждения домов и делились фото в соцсетях.