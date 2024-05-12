12 мая 2024
11 мая 2024

В Шадринске ураган сорвал обшивку с новых домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ураган и ливень в Челябинске, 06.06.2014, сломанное дерево
В Шадринске сильный ветер повредил дома (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Об этом сообщила жительница города.

«В Шадринске сильный ветер вырвал обшивку и утеплитель с наружных стен новых домов», — передает паблик «Реальный Курган» в соцсети «ВКонтакте» сообщение горожанки, к которому она прикрепила фото с места событий.

На фото видно, что дома новые. Обшивка оторвана ветром на большой площади стен.

Ранее в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», была повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Глава муниципалитета Язовских ввел особый режим.

Ветер в Шадринске повредил новые дома
Ветер в Шадринске повредил новые дома
Фото:
Ураганный ветер оторвал обшивку с домов в Шадринске
Ураганный ветер оторвал обшивку с домов в Шадринске
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Об этом сообщила жительница города. «В Шадринске сильный ветер вырвал обшивку и утеплитель с наружных стен новых домов», — передает паблик «Реальный Курган» в соцсети «ВКонтакте» сообщение горожанки, к которому она прикрепила фото с места событий. На фото видно, что дома новые. Обшивка оторвана ветром на большой площади стен. Ранее в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», была повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Глава муниципалитета Язовских ввел особый режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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