В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Об этом сообщила жительница города.
«В Шадринске сильный ветер вырвал обшивку и утеплитель с наружных стен новых домов», — передает паблик «Реальный Курган» в соцсети «ВКонтакте» сообщение горожанки, к которому она прикрепила фото с места событий.
На фото видно, что дома новые. Обшивка оторвана ветром на большой площади стен.
Ранее в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», была повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Глава муниципалитета Язовских ввел особый режим.
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В Шадринске (Курганская область) ураганный ветер оборвал обшивку с новых многоквартирных домов. Об этом сообщила жительница города. «В Шадринске сильный ветер вырвал обшивку и утеплитель с наружных стен новых домов», — передает паблик «Реальный Курган» в соцсети «ВКонтакте» сообщение горожанки, к которому она прикрепила фото с места событий. На фото видно, что дома новые. Обшивка оторвана ветром на большой площади стен. Ранее в Кетовском округе, который иногда называют курганской «Рублевкой», была повышена готовность органов власти к реагированию на возможную чрезвычайную ситуацию из-за сильного ветра. Глава муниципалитета Язовских ввел особый режим.