Чиновники и силовики не смогли помочь ребенку войны из Тобольска

Ребенку войны из Тобольска не помогли в СК и мэрии

13 мая 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Мэрия Тобольска и СК не смогли помочь пенсионерке, которую заливало водой в квартире Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Ребенок войны из Тобольска Роза Яхина, проживающая в разваливающемся общежитии, не смогла добиться помощи от местных властей и следственного комитета. Год назад ситуацию на личный контроль брал глава СК Александр Бастрыкин. В беседе с URA.RU женщина рассказала, что планирует лично поехать в Москву на прием к руководителю следкома. «Почти все общежитие уже расселили. Мою квартиру аварийной не признают. Мэр Тобольска Максим АФанасьев три раза давал следственному комитету ответ, что предлагал мне новое жилье, но я, якобы, отказывала. На самом деле никто мне ничего не предлагал. Планирую ехать в Москву. Пойду на прием в СК сама», — сообщила Яхина. Источники, близкие к администрации Тобольска, сообщили агентству, что общежитие аварийным не признавали. При этом, по просьбе Яхиной, в ее квартире устранили все протечки, заштукатурили потолок. Официально льготы женщине не положены. Роза Яхина — ребенок войны. На данный момент ей 82 года. Год назад в мэрию начали поступать жалобы о протечке крыши в ее квартире. С потолка также обваливалась штукатурка. Ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он также поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять меры к восстановлению жилищных прав пожилой женщины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ребенок войны из Тобольска Роза Яхина, проживающая в разваливающемся общежитии, не смогла добиться помощи от местных властей и следственного комитета. Год назад ситуацию на личный контроль брал глава СК Александр Бастрыкин. В беседе с URA.RU женщина рассказала, что планирует лично поехать в Москву на прием к руководителю следкома. «Почти все общежитие уже расселили. Мою квартиру аварийной не признают. Мэр Тобольска Максим АФанасьев три раза давал следственному комитету ответ, что предлагал мне новое жилье, но я, якобы, отказывала. На самом деле никто мне ничего не предлагал. Планирую ехать в Москву. Пойду на прием в СК сама», — сообщила Яхина. Источники, близкие к администрации Тобольска, сообщили агентству, что общежитие аварийным не признавали. При этом, по просьбе Яхиной, в ее квартире устранили все протечки, заштукатурили потолок. Официально льготы женщине не положены. Роза Яхина — ребенок войны. На данный момент ей 82 года. Год назад в мэрию начали поступать жалобы о протечке крыши в ее квартире. С потолка также обваливалась штукатурка. Ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он также поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять меры к восстановлению жилищных прав пожилой женщины.