12 мая 2024
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В Салехарде ограничат движение в центре из-за ремонта канализации. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, люк канализации, ремонт дорог
Ограничения будут действовать с 13 мая по 2 июня (архивное фото) Фото:

В Салехарде на три недели закроют движение для всех видов транспорта на отрезке улицы Матросова, 36 до перекрестка с улицей Подшибякина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«С 13 мая по 2 июня будет ограничено дорожное движение для всех видов транспорта на участке Матросова, 36 до перекрестка с Подшибякина», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Причиной ограничения движения являются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения.

Ранее URA.RU сообщало о перекрытии участка дороги на улице Красного Октября в Салехарде. Перекрытие связано с обеспечением безопасности на дорогах и предотвращении ДТП.

Схема перекрытия улиц в Салехарде
Схема перекрытия улиц в Салехарде
Фото:

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В Салехарде на три недели закроют движение для всех видов транспорта на отрезке улицы Матросова, 36 до перекрестка с улицей Подшибякина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «С 13 мая по 2 июня будет ограничено дорожное движение для всех видов транспорта на участке Матросова, 36 до перекрестка с Подшибякина», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Причиной ограничения движения являются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии участка дороги на улице Красного Октября в Салехарде. Перекрытие связано с обеспечением безопасности на дорогах и предотвращении ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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