В Салехарде на три недели закроют движение для всех видов транспорта на отрезке улицы Матросова, 36 до перекрестка с улицей Подшибякина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«С 13 мая по 2 июня будет ограничено дорожное движение для всех видов транспорта на участке Матросова, 36 до перекрестка с Подшибякина», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Причиной ограничения движения являются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения.
Ранее URA.RU сообщало о перекрытии участка дороги на улице Красного Октября в Салехарде. Перекрытие связано с обеспечением безопасности на дорогах и предотвращении ДТП.
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В Салехарде на три недели закроют движение для всех видов транспорта на отрезке улицы Матросова, 36 до перекрестка с улицей Подшибякина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «С 13 мая по 2 июня будет ограничено дорожное движение для всех видов транспорта на участке Матросова, 36 до перекрестка с Подшибякина», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Причиной ограничения движения являются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии участка дороги на улице Красного Октября в Салехарде. Перекрытие связано с обеспечением безопасности на дорогах и предотвращении ДТП.