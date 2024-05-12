В Салехарде ограничат движение в центре из-за ремонта канализации. Скрин

13 мая 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать с 13 мая по 2 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде на три недели закроют движение для всех видов транспорта на отрезке улицы Матросова, 36 до перекрестка с улицей Подшибякина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «С 13 мая по 2 июня будет ограничено дорожное движение для всех видов транспорта на участке Матросова, 36 до перекрестка с Подшибякина», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Причиной ограничения движения являются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии участка дороги на улице Красного Октября в Салехарде. Перекрытие связано с обеспечением безопасности на дорогах и предотвращении ДТП. Схема перекрытия улиц в Салехарде telegram-канал Администрации Салехарда Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде на три недели закроют движение для всех видов транспорта на отрезке улицы Матросова, 36 до перекрестка с улицей Подшибякина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «С 13 мая по 2 июня будет ограничено дорожное движение для всех видов транспорта на участке Матросова, 36 до перекрестка с Подшибякина», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Причиной ограничения движения являются работы по подземной прокладке сетей канализации и тепловодоснабжения. Ранее URA.RU сообщало о перекрытии участка дороги на улице Красного Октября в Салехарде. Перекрытие связано с обеспечением безопасности на дорогах и предотвращении ДТП.