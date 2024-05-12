В День Победы житель Пермского края выиграл в лотерее более 9 млн рублей

13 мая 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Пермяку улыбнулась удача в День Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края стал обладателем суперприза государственной лотереи «Рапидо». Он выиграл более 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «9 мая 2024 года в 304194-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 9 157 455 рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сказано в сообщении. Имя счастливчика не сообщается. Оно станет известно после того, как победитель оформит свой приз и даст согласие на разглашение персональных данных. Известно только, что пермяк правильно угадал все числа выигрышной комбинации. Ранее URA.RU рассказало, что в апреле четыре жителя Пермского края стали победителями лотереи. Сначала удача улыбнулась пермяку 5 апреля. Тогда выигрыш составил 3,3 млн рублей. Затем 15 апреля еще один пермяк стал обладателем 1,2 млн рублей. Третий лотерейный миллионер получил 7,6 млн рублей. Еще об одном стало известно 26 апреля. Он выиграл 9,7 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пермского края стал обладателем суперприза государственной лотереи «Рапидо». Он выиграл более 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «9 мая 2024 года в 304194-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 9 157 455 рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сказано в сообщении. Имя счастливчика не сообщается. Оно станет известно после того, как победитель оформит свой приз и даст согласие на разглашение персональных данных. Известно только, что пермяк правильно угадал все числа выигрышной комбинации. Ранее URA.RU рассказало, что в апреле четыре жителя Пермского края стали победителями лотереи. Сначала удача улыбнулась пермяку 5 апреля. Тогда выигрыш составил 3,3 млн рублей. Затем 15 апреля еще один пермяк стал обладателем 1,2 млн рублей. Третий лотерейный миллионер получил 7,6 млн рублей. Еще об одном стало известно 26 апреля. Он выиграл 9,7 млн рублей.