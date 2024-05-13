Родительский день приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 14 мая на кладбища будут ездить 13 маршрутов и один специальный автобус. Интервалы движения остальных городских автобусов из-за этого увеличатся. URA.RU подготовило информацию о работе общественного транспорта до курганских кладбищ.

«Для удобства горожан внесены изменения в схему проезда городского общественного транспорта. Они будут действовать в этот день с 9:00 до 18:00 часов», — указано на сайте администрации города Кургана.

Кроме того, администрация, со ссылкой на МКУ «Транспортное управление», сообщила, что из-за привлечения автобусов для работы в направлении кладбищ интервал движения на других маршрутах будет увеличен. До Рябковского кладбища поедут автобусы № 63 «ул. Лескова — Вокзал», № 64 «Госпиталь — ГБУ „Курганская областная ДКБ им. Красного Креста“ (отдельные рейсы до пос. Озерный), № 71 „пос. Левашово — ул. Лескова“ (отдельные рейсы до ГУП „Лен Зауралья“)», № 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова», № 5 «пос. Вороновка — ул. Лескова», № 68 «ул. Криволапова — ул. 9 Мая».

До Зайковского кладбища поедут автобусы № 29 «Микрорайон Зайково — ул. Гайдара», № 32 «Вокзал — Зайковское кладбище», № 62 «АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина». До кладбища в микрорайоне Глинки (до остановки «Торговый центр») поедут автобусные маршруты № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк», № 41 «Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов «УВД»)», № 46 «ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки».

До кладбища в поселке Чистопрудном можно будет доехать на автобусе № 96 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый». Также власти организуют спецрейс «Зайковское кладбище — кладбище Рябково», который будет ездить с интервалом в 20 минут.

Инфографика: URA.RU

Инфографика: URA.RU

Инфографика: URA.RU