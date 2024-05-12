Стоимость яиц опустилась ниже 90 рублей за десяток
В тюменских магазинах после Пасхи подешевели яйца. Разница за неполные две недели составила 6%. Информация о ценах представлена на онлайн-сервисах доставки продуктов.
«Яйцо куриное, С1, 10 шт. Стоимость: 89 рублей, 95 копеек», — такая цена указана в одном из местных супермаркетов.
В канун Пасхи, 2 мая, минимальная стоимость десятка яиц в Тюмени составляла 95 рублей 99 копеек. При этом такая цена распространялась на продукт категории С2.
Самый дешевый десяток яиц, который продается в Тюмени
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