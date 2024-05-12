12 мая 2024

В Тюмени после Пасхи подешевели яйца. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Стоимость яиц опустилась ниже 90 рублей за десяток Фото:

В тюменских магазинах после Пасхи подешевели яйца. Разница за неполные две недели составила 6%. Информация о ценах представлена на онлайн-сервисах доставки продуктов.

«Яйцо куриное, С1, 10 шт. Стоимость: 89 рублей, 95 копеек», — такая цена указана в одном из местных супермаркетов.

В канун Пасхи, 2 мая, минимальная стоимость десятка яиц в Тюмени составляла 95 рублей 99 копеек. При этом такая цена распространялась на продукт категории С2.

Самый дешевый десяток яиц, который продается в Тюмени
Самый дешевый десяток яиц, который продается в Тюмени
Фото:

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В тюменских магазинах после Пасхи подешевели яйца. Разница за неполные две недели составила 6%. Информация о ценах представлена на онлайн-сервисах доставки продуктов. «Яйцо куриное, С1, 10 шт. Стоимость: 89 рублей, 95 копеек», — такая цена указана в одном из местных супермаркетов. В канун Пасхи, 2 мая, минимальная стоимость десятка яиц в Тюмени составляла 95 рублей 99 копеек. При этом такая цена распространялась на продукт категории С2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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