Ямальцы пытаются привлечь внимание к лужам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лужи в Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) дали простор творчеству ямальцев. Жители придумывают мемы и публикуют их в социальных сетях.

«Северная часть города. Улица 70 лет Октября, рядом со зданием НОВАТЭК», — написал Денис Иванов в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он прикрепил фото реальной лужи, из которой «всплывает» прифотошопленная подводная лодка.

Ямальцы оставили под постом комментарии. «В прошлом году круизный лайнер приплыл, в этом году подводная лодка, в следующем году кто?» — гадает Рустам. «Смешно, но только не смешно, откачивайте воду», — пишет пользователь под ником Странник. «Фотошоп», — лаконично замечает Александр. Пост уже собрал два десятка комментариев, в основном жители реагируют с юмором.

Подобные посты публикуют и в других городах. Ноябряне сфотографировали к лужу в Восьмом микрорайоне и попробовали представить ее в виде венецианского канала. О больших лужах сообщают жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.

Ноябряне пытаются привлечь внимание к луже в Восьмом микрорайоне telegram-канал «NSK» Фото: