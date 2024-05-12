12 мая 2024
11 мая 2024

Огромные лужи в городах ЯНАО дали простор для творчества жителям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огромная лужа на проезжей части в Кургане., пешеходный переход, лужа на дороге
Ямальцы пытаются привлечь внимание к лужам Фото:

Лужи в Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) дали простор творчеству ямальцев. Жители придумывают мемы и публикуют их в социальных сетях.

«Северная часть города. Улица 70 лет Октября, рядом со зданием НОВАТЭК», — написал Денис Иванов в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он прикрепил фото реальной лужи, из которой «всплывает» прифотошопленная подводная лодка.

Ямальцы оставили под постом комментарии. «В прошлом году круизный лайнер приплыл, в этом году подводная лодка, в следующем году кто?» — гадает Рустам. «Смешно, но только не смешно, откачивайте воду», — пишет пользователь под ником Странник. «Фотошоп», — лаконично замечает Александр. Пост уже собрал два десятка комментариев, в основном жители реагируют с юмором.

Подобные посты публикуют и в других городах. Ноябряне сфотографировали к лужу в Восьмом микрорайоне и попробовали представить ее в виде венецианского канала. О больших лужах сообщают жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.

Ноябряне пытаются привлечь внимание к луже в Восьмом микрорайоне
Ноябряне пытаются привлечь внимание к луже в Восьмом микрорайоне
Фото:
«Подводная лодка» в луже в Новом Уренгое
«Подводная лодка» в луже в Новом Уренгое
Фото:

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Лужи в Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) дали простор творчеству ямальцев. Жители придумывают мемы и публикуют их в социальных сетях. «Северная часть города. Улица 70 лет Октября, рядом со зданием НОВАТЭК», — написал Денис Иванов в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он прикрепил фото реальной лужи, из которой «всплывает» прифотошопленная подводная лодка. Ямальцы оставили под постом комментарии. «В прошлом году круизный лайнер приплыл, в этом году подводная лодка, в следующем году кто?» — гадает Рустам. «Смешно, но только не смешно, откачивайте воду», — пишет пользователь под ником Странник. «Фотошоп», — лаконично замечает Александр. Пост уже собрал два десятка комментариев, в основном жители реагируют с юмором. Подобные посты публикуют и в других городах. Ноябряне сфотографировали к лужу в Восьмом микрорайоне и попробовали представить ее в виде венецианского канала. О больших лужах сообщают жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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