Мигранта из Киргизии отправили в тюрьму за обман тюменских пенсионеров

13 мая 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

За обман тюменских пенсионеров гражданин Киргизии получил два года девять месяцев колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский суд Тюмени на два года девять месяцев отправил в колонию общего режима 20-летнего гражданина Киргизии, который принимал участие в преступных схемах по обману пенсионеров. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ — мошенничество. «20-летний гражданин Киргизии осужден Ленинским районным судом Тюмени за хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (3 эпизода по ст. 159 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений, он был приговорен к двум годам девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд удовлетворил исковые требования районного прокурора в интересах троих потерпевших граждан (две пожилые женщины и один мужчина) и в общей сложности взыскал с Литвина 957 000 рублей», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что в 2023 году мужчина через соцсети познакомился с группой телефонных мошенников, которые специализировались на обмане пожилых людей. Гражданин Киргизии решил присоединиться к преступникам и согласился на предложенную ими роль курьера по сбору денег. От кураторов он получал адреса жертв, куда затем приезжал за денежными средствами. За свои «услуги» иностранец получал зарплату: 2% от вырученной преступным путем суммы. Вычислить нарушителя удалось благодаря отпечаткам пальцев, которые мужчина оставил на входной двери одного из пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский суд Тюмени на два года девять месяцев отправил в колонию общего режима 20-летнего гражданина Киргизии, который принимал участие в преступных схемах по обману пенсионеров. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ — мошенничество. «20-летний гражданин Киргизии осужден Ленинским районным судом Тюмени за хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (3 эпизода по ст. 159 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений, он был приговорен к двум годам девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд удовлетворил исковые требования районного прокурора в интересах троих потерпевших граждан (две пожилые женщины и один мужчина) и в общей сложности взыскал с Литвина 957 000 рублей», — указано на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что в 2023 году мужчина через соцсети познакомился с группой телефонных мошенников, которые специализировались на обмане пожилых людей. Гражданин Киргизии решил присоединиться к преступникам и согласился на предложенную ими роль курьера по сбору денег. От кураторов он получал адреса жертв, куда затем приезжал за денежными средствами. За свои «услуги» иностранец получал зарплату: 2% от вырученной преступным путем суммы. Вычислить нарушителя удалось благодаря отпечаткам пальцев, которые мужчина оставил на входной двери одного из пострадавших.