В Тюмени создали букеты из «пьяных цветов»

В Тюмени появился новый вариант подарка на праздник — букет, который состоит из колбасных роз и мармеладных цветов из алкогольных напитков или рассола. Об этом URA.RU рассказала автор идеи.
«Мы запустили новую серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — рассказала URA.RU Ирина Осипова. Мастер также изготавливает букеты из зефира, крем-чиза, суфле, мармелада и сухофруктов.
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В Тюмени появился новый вариант подарка на праздник — букет, который состоит из колбасных роз и мармеладных цветов из алкогольных напитков или рассола. Об этом URA.RU рассказала автор идеи. «Мы запустили новую серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — рассказала URA.RU Ирина Осипова. Мастер также изготавливает букеты из зефира, крем-чиза, суфле, мармелада и сухофруктов.