В Тюмени создали букеты из «пьяных цветов»

Тюменцы скупают букеты из цветов на основе рассола или шампанского
© Служба новостей «URA.RU»
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Огуречный рассол стал основой для мармеладных цветов в праздничных букетах Фото:

В Тюмени появился новый вариант подарка на праздник — букет, который состоит из колбасных роз и мармеладных цветов из алкогольных напитков или рассола. Об этом URA.RU рассказала автор идеи.

«Мы запустили новую серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — рассказала URA.RU Ирина Осипова. Мастер также изготавливает букеты из зефира, крем-чиза, суфле, мармелада и сухофруктов.

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В Тюмени появился новый вариант подарка на праздник — букет, который состоит из колбасных роз и мармеладных цветов из алкогольных напитков или рассола. Об этом URA.RU рассказала автор идеи. «Мы запустили новую серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — рассказала URA.RU Ирина Осипова. Мастер также изготавливает букеты из зефира, крем-чиза, суфле, мармелада и сухофруктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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