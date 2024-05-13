В Тюмени создали букеты из «пьяных цветов»

Тюменцы скупают букеты из цветов на основе рассола или шампанского

13 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Огуречный рассол стал основой для мармеладных цветов в праздничных букетах Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени появился новый вариант подарка на праздник — букет, который состоит из колбасных роз и мармеладных цветов из алкогольных напитков или рассола. Об этом URA.RU рассказала автор идеи. «Мы запустили новую серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — рассказала URA.RU Ирина Осипова. Мастер также изготавливает букеты из зефира, крем-чиза, суфле, мармелада и сухофруктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени появился новый вариант подарка на праздник — букет, который состоит из колбасных роз и мармеладных цветов из алкогольных напитков или рассола. Об этом URA.RU рассказала автор идеи. «Мы запустили новую серию съедобных букетов „Пьяные цветы“. Делаем обычный букет из мясных полуфабрикатов, а к нему идут цветы из шампанского, вермута или вина. У нас есть предложение для похмелья — цветы из огуречного рассола или маринованных помидоров. Спрос большой, покупают даже вне праздников», — рассказала URA.RU Ирина Осипова. Мастер также изготавливает букеты из зефира, крем-чиза, суфле, мармелада и сухофруктов.