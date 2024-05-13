Танкисты морской пехоты при поддержке штурмовых отрядов на курганских БМП-3 и других формирований ВС РФ в течение нескольких месяцев вели напряженные бои под Новомихайловкой на южно-донецком направлении в зоне спецоперации. Пресс-служба Минобороны России показала, как протекали сражения.
«Экипажи танков Т-80БВК часто шли в авангарде. Они пробивали дорогу штурмовым группам на БМП-3. Работали по опорным пунктам ВСУ прямой наводкой и с закрытых огневых позиций днем и ночью», — написано на страннице министерства в соцсети «ВКонтакте».
В канун Дня Победы оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в войска новую партию бронемашин БМД-4М и БМП-3. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали корреспонденту URA.RU, что вся техника снабжена защитой от беспилотников. Также для фронта были изготовлены противокумулятивные решетки и бронеэкраны для БМП-2.
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Танкисты морской пехоты при поддержке штурмовых отрядов на курганских БМП-3 и других формирований ВС РФ в течение нескольких месяцев вели напряженные бои под Новомихайловкой на южно-донецком направлении в зоне спецоперации. Пресс-служба Минобороны России показала, как протекали сражения. «Экипажи танков Т-80БВК часто шли в авангарде. Они пробивали дорогу штурмовым группам на БМП-3. Работали по опорным пунктам ВСУ прямой наводкой и с закрытых огневых позиций днем и ночью», — написано на страннице министерства в соцсети «ВКонтакте». В канун Дня Победы оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в войска новую партию бронемашин БМД-4М и БМП-3. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали корреспонденту URA.RU, что вся техника снабжена защитой от беспилотников. Также для фронта были изготовлены противокумулятивные решетки и бронеэкраны для БМП-2.