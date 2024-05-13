Минобороны РФ показало работу курганских БМП-3 совместно с танками на СВО. Видео

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Машины пехоты фронту поставляет «Курганмашзавод» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танкисты морской пехоты при поддержке штурмовых отрядов на курганских БМП-3 и других формирований ВС РФ в течение нескольких месяцев вели напряженные бои под Новомихайловкой на южно-донецком направлении в зоне спецоперации. Пресс-служба Минобороны России показала, как протекали сражения.

«Экипажи танков Т-80БВК часто шли в авангарде. Они пробивали дорогу штурмовым группам на БМП-3. Работали по опорным пунктам ВСУ прямой наводкой и с закрытых огневых позиций днем и ночью», — написано на страннице министерства в соцсети «ВКонтакте».

В канун Дня Победы оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в войска новую партию бронемашин БМД-4М и БМП-3. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали корреспонденту URA.RU, что вся техника снабжена защитой от беспилотников. Также для фронта были изготовлены противокумулятивные решетки и бронеэкраны для БМП-2.

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Танкисты морской пехоты при поддержке штурмовых отрядов на курганских БМП-3 и других формирований ВС РФ в течение нескольких месяцев вели напряженные бои под Новомихайловкой на южно-донецком направлении в зоне спецоперации. Пресс-служба Минобороны России показала, как протекали сражения. «Экипажи танков Т-80БВК часто шли в авангарде. Они пробивали дорогу штурмовым группам на БМП-3. Работали по опорным пунктам ВСУ прямой наводкой и с закрытых огневых позиций днем и ночью», — написано на страннице министерства в соцсети «ВКонтакте». В канун Дня Победы оборонное предприятие «Курганмашзавод» отправило в войска новую партию бронемашин БМД-4М и БМП-3. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали корреспонденту URA.RU, что вся техника снабжена защитой от беспилотников. Также для фронта были изготовлены противокумулятивные решетки и бронеэкраны для БМП-2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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