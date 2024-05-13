Генштаб ВСУ подтвердил переброску резервов ВСУ в Харьковскую область

14 мая 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

ВСУ отправили на Харьковское направление военные резервы Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones ВСУ решили направить резервные силы в Харьковскую область, чтобы сдержать продвижение российских войск. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич. «Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — цитируют слова начальника генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича РИА Новости. Также Баргилевич заявил, что обстановка могла быть намного хуже, если бы за последние пару месяцев резервы не подготовили. Ранее Владимир Зеленский заявил о проблемах ВСУ в Харьковской области. Киев отметил, что расширение линии фронта в том направлении, успехи армии РФ и неудачи ВСУ обусловлены задержками западной военной помощи. На этом фоне США раскрыли, когда передадут Украине очередное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ решили направить резервные силы в Харьковскую область, чтобы сдержать продвижение российских войск. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич. «Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы», — цитируют слова начальника генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича РИА Новости. Также Баргилевич заявил, что обстановка могла быть намного хуже, если бы за последние пару месяцев резервы не подготовили. Ранее Владимир Зеленский заявил о проблемах ВСУ в Харьковской области. Киев отметил, что расширение линии фронта в том направлении, успехи армии РФ и неудачи ВСУ обусловлены задержками западной военной помощи. На этом фоне США раскрыли, когда передадут Украине очередное оружие.