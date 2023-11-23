На заводе-банкроте Роскосмоса в Миассе просят продлить конкурсное производство

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Процедуру конкурсного производства просят продлить еще на полгода Фото:

На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», предложили продлить сроки конкурсного производства. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Анатолия Селищева, соответствующее решение предложено принять комитету кредиторов.

«Повестка дня очередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства», — отметил Селищев.

Срок предложено продлить на полгода. Последнее решение суда по данному вопросу время завершения процедуры назначило на 18 декабря. Кредиторы соберутся на ММЗ 8 декабря.

Конкурсное производство на заводе было введено по требованию Россельхозбанка, которое он заявил в июле 2022 года. В настоящее время Селищев занимается реализацией имущества. В ноябре приобретателем гаража за 83 млн стала миасская фирма «Ламинарные системы». Также через суд Селищев добился признать недействительной сделку с дочерней компанией ГРЦ «Прогресс», АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», и вернуть на предприятие 643 тысячи рублей. Сам ММЗ находится под экономическими санкциями ряда стран, в частности, США и Японии.

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На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», предложили продлить сроки конкурсного производства. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Анатолия Селищева, соответствующее решение предложено принять комитету кредиторов. «Повестка дня очередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства», — отметил Селищев. Срок предложено продлить на полгода. Последнее решение суда по данному вопросу время завершения процедуры назначило на 18 декабря. Кредиторы соберутся на ММЗ 8 декабря. Конкурсное производство на заводе было введено по требованию Россельхозбанка, которое он заявил в июле 2022 года. В настоящее время Селищев занимается реализацией имущества. В ноябре приобретателем гаража за 83 млн стала миасская фирма «Ламинарные системы». Также через суд Селищев добился признать недействительной сделку с дочерней компанией ГРЦ «Прогресс», АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», и вернуть на предприятие 643 тысячи рублей. Сам ММЗ находится под экономическими санкциями ряда стран, в частности, США и Японии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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