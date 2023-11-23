На заводе-банкроте Роскосмоса в Миассе просят продлить конкурсное производство

23 ноября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Процедуру конкурсного производства просят продлить еще на полгода Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», предложили продлить сроки конкурсного производства. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Анатолия Селищева, соответствующее решение предложено принять комитету кредиторов. «Повестка дня очередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства», — отметил Селищев. Срок предложено продлить на полгода. Последнее решение суда по данному вопросу время завершения процедуры назначило на 18 декабря. Кредиторы соберутся на ММЗ 8 декабря. Конкурсное производство на заводе было введено по требованию Россельхозбанка, которое он заявил в июле 2022 года. В настоящее время Селищев занимается реализацией имущества. В ноябре приобретателем гаража за 83 млн стала миасская фирма «Ламинарные системы». Также через суд Селищев добился признать недействительной сделку с дочерней компанией ГРЦ «Прогресс», АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», и вернуть на предприятие 643 тысячи рублей. Сам ММЗ находится под экономическими санкциями ряда стран, в частности, США и Японии.

На обанкроченном Миасском машзаводе (ММЗ, Челябинская область), входящем в структуру госкорпорации «Роскосмос», предложили продлить сроки конкурсного производства. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Анатолия Селищева, соответствующее решение предложено принять комитету кредиторов. «Повестка дня очередного собрания кредиторов. Об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства», — отметил Селищев. Срок предложено продлить на полгода. Последнее решение суда по данному вопросу время завершения процедуры назначило на 18 декабря. Кредиторы соберутся на ММЗ 8 декабря. Конкурсное производство на заводе было введено по требованию Россельхозбанка, которое он заявил в июле 2022 года. В настоящее время Селищев занимается реализацией имущества. В ноябре приобретателем гаража за 83 млн стала миасская фирма «Ламинарные системы». Также через суд Селищев добился признать недействительной сделку с дочерней компанией ГРЦ «Прогресс», АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова», и вернуть на предприятие 643 тысячи рублей. Сам ММЗ находится под экономическими санкциями ряда стран, в частности, США и Японии.